Danny Makkelie in Duitsland wél geliefd: omstreden optreden arbiter beloond met hoog cijfer

Ilkay Gündogan en Jamal Musiala werden woensdagavond gezien als de beste spelers op het veld bij Duitsland - Hongarije. Zij kregen van het toonaangevende Bild zelfs het hoogste cijfer voor hun optreden op het EK voetbal. Maar er was ook een Nederlandse uitblinker.

In Duitsland is een 1 het hoogste cijfer en een 6 het laagste. Uitblinkers Gündogan en Musiala kregen een 1, hoger kan dus niet. Boulevardblad BILD was sowieso gul met goede cijfers, want geen van de Duitsers kreeg 'lager' dan een 3. Manuel Neuer, Antonio Rüdiger, Jonathan Tah, Maximilian Mittelstädt, Leroy Sané en Robert Andrich ontvingen allemaal een 2.

Bij tegenstander Hongarije werd slechts één speler beloond met een 2. Peter Gulacsi, keeper van het Duitse RB Leipzig, kreeg twee tegendoelpunten, maar toch complimenten. Liefst acht van de basisspelers van Hongarije kregen een 4 of lager. Daaronder viel ook voormalig AZ-speler Milos Kerkez, inmiddels de linksback van Bournemouth. Gulacsi's teamgenoot Willi Orban kreeg zelfs een 5, evenals twee andere spelers.

Danny Makkelie

De wedstrijd stond onder leiding van scheidsrechter Danny Makkelie. Ondanks veel kritiek op zijn optreden vanuit het Hongaarse kamp, kreeg hij van het Duitse BILD een 2 voor zijn optreden.

Het is opvallend dat Makkelie zo'n hoog cijfer kreeg van het Duitse medium, aangezien de Hongaarse bondscoach juist helemaal los ging op de Nederlander. Marco Rossi zei normaal nooit commentaar te hebben op de scheidsrechter, maar wist dit keer niet wat hij zag. "Hij was de slechtste op het veld", foeterde hij.

De woede had te maken met de inleiding van het eerste Duitse doelpunt. Volgens de Hongaren maakte de Duitse aanvoerder Gündogan een overtreding. De middenvelder van Barcelona was zich van geen kwaad bewust. "Ik was verrast dat ze boos waren. In de Premier League, waar ik zeven jaar heb gespeeld, zouden de mensen om deze actie hebben gelachen."

