'Slechtste op het veld': scheidsrechter Danny Makkelie de gebeten hond na Duitsland - Hongarije

Danny Makkelie floot woensdag zijn eerste wedstrijd op het EK 2024. De scheidsrechter kreeg de wedstrijd tussen gastland Duitsland en Hongarije aangewezen, maar de Hongaren waren na afloop totaal niet over Makkelie te spreken.

Marco Rossi, bondscoach van de Hongaren, gaf toe dat zijn ploeg waarschijnlijk met een andere scheidsrechter óók van Duitsland had verloren. Onder leiding van Makkelie eindigde de wedstrijd op het EK voetbal in 2-0. "Maar de scheidsrechter was de slechtste op het veld", was Rossi duidelijk.

Duitsland kwam op voorsprong door een doelpunt van Jamal Musiala, op aangeven van Ilkay Gündogan. De middenvelder van FC Barcelona zou voor zijn assist een duw hebben gegeven aan Hongarije-verdediger Willi Orban. Maar Makkelie én de Nederlandse VAR zagen er geen overtreding in.

'Wat de scheidsrechter vanavond deed...'

"De scheidsrechter keurde een doelpunt goed na een duw op Orban", zei Rossi. "In de tweede helft bij een vergelijkbare duw tegen Andrich floot hij wel voor een overtreding. Ik heb in mijn carrière als speler en als coach nooit geklaagd of naar excuses gezocht, maar wat de scheidsrechter vanavond deed... hij mat met twee maten."

Rob Dieperink was de VAR bij Duitsland - Hongarije en hij werd ondersteund door Pol van Boekel. Serdar Gözübüyük trad op als vierde man en was dus te zien bij de wissels van beide ploegen.

Duitsland is na twee zeges in de eerste twee wedstrijden al zeker van de knock-outfase op het EK voetbal, voor Hongarije wordt dat een stuk lastiger. De ploeg staat nog op nul punten en moet winnen van Schotland om nog kans te maken op de knock-outfase. Dan moeten de Hongaren wel bij de beste nummers drie horen. Zwitserland heeft nu al vier punten en kan ook niet meer worden ingehaald door Hongarije.

