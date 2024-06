Denzel Dumfries bedankt medespelers voor prachtige titel: 'Ik doe daar helemaal niks bijzonders voor'

Denzel Dumfries is al een tijd bij Oranje en is ondertussen uitgegroeid tot lolbroek van het team. Zowel Nathan Aké als Brian Brobbey geven hem al die titel. Dumfries is vereerd. "Maar in het veld telt maar één ding: presteren." Hij kijkt uit naar de start van het EK en is blij met de steun vanuit Nederland.

Denzel Dumfries maakt zich op voor weer een eindtoernooi. het WK in 2022 was een goed toernooi voor hem. Hij was belangrijk en scoorde op dat toernooi. Nu is hij iets minder zeker van zijn basisplaats. Jeremie Frimpong en Lutsharel Geertruida is ook een tandem die werkt, zo bleek uit oefenwedstrijden. Dumfries is er zelf niet zo mee bezig. "De keuze is aan de bondscoach wie er gaat starten zondag. Er is goede concurrentie naar elkaar. Ik ben bezig met een voorbereiding naar een goede wedstrijd."

Dumfries voelt zich fit, heeft het naar zijn zin en krijgt complimentjes van teamgenoten over zijn humor. Aké noemde hem de gangmaker. "Leuk dat hij dat zegt, daar doe ik niks bijzonders voor. Ik ben blij dat de grapjes aan slaan, ik hou van een goede sfeer." In het veld is dat wel wat anders. Daar is hij altijd vol gefocust. "Dat is ook gewoon anders, in het veld telt maar één ding en dat is presteren."

Een paar jaar geleden werd Dumfries door Memphis Depay geprankt in een video. Memphis stond achter de deur en liet hem enorm schrikken. Een gil volgde en dat zorgde voor hilariteit. Dat filmpje kent Dumfries maar al te goed. "Ja, dat herinner ik mij nog. Ik zag hem ook. Ik heb hem nog niet teruggepakt, daar wordt het ondertussen echt wel eens tijd voor", zegt hij met een grijns.

Oranjegevoel

Dumfries kreeg te horen dat de Oranje karavaan onderweg is naar Duitsland. "Ik wil de fans bedanken dat ze komen. Het helpt ons echt enorm en wij gaan er alles aan doen om te winnen." De aanloop naar het toernooi is vrij lang, maar het voelt allemaal goed volgens de rechtervleugelverdediger. "Je zit nu met zijn allen 24 uur bij elkaar richting wedstrijden. Dat is wel anders, je staat altijd aan en bent continu in de focus. We zijn klaar voor de start en willen graag gaan beginnen."

