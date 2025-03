Deze zeven landen zijn al zeker van deelname aan het WK voetbal van 2026

Het is nog ruim een jaar voordat het WK voetbal wordt gehouden, maar inmiddels begint het deelnemersveld zich al aardig te vullen. De drie organiserende landen waren natuurlijk al zeker van deelname, maar daar komen er steeds meer bij. Check hier het overzicht.

Het toernooi wordt volgend jaar in de zomer gehouden in drie landen: Canada, de Verenigde Staten en Mexico. Zij waren uiteraard al verzekerd van plaatsing als organiserende landen. Alle andere landen maken kans op de overgebleven 45 plaatsen, maar daar zijn er inmiddels ook alweer vijf van vergeven.

Japan oppermachtig

Japan was oppermachtig in de kwalificatiereeks en was afgelopen weekend het eerste niet-organiserende land dat zich plaatste voor het toernooi. De Aziaten kregen maandag gezelschap van Nieuw-Zeeland. Zij wonnen zoals verwacht van Nieuw-Caledonië, dat één wedstrijd verwijderd was van een historische WK-deelname, met 3-0 en kan zo de tickets boeken.

Op dinsdag kwamen er nog twee landen bij. Iran doet voor de zevende keer aan het wereldkampioenschap mee en ook Argentinië is er weer bij. De titelverdediger weet al zeker dat het een van de beste zes Zuid-Amerikaanse landen in de kwalificatiereeks is en mag zich verheugen op mogelijk wéér een WK-titel.

Overzicht WK-landen

Canada Verenigde Staten Mexico Japan Nieuw-Zeeland Iran Argentinië

Ook Nederland weet wat het te doen staat. Na het Nations League-tweeluik met Spanje kent het de tegenstanders in de Europese kwalificatiepoule. Oranje moet afrekenen met Finland, Polen, Litouwen en Malta. Als de enclave van Ronald Koeman groepswinnaar wordt, is het zeker van het WK. Als nummer twee moet het zich via de play-offs zien te redden. Een derde, vierde of vijfde plaats is sowieso niet genoeg.

Nederland in achtervolging

Alle groepsgenoten van Oranje hebben al twee duels gespeeld. Polen is perfect begonnen aan de kwalificatie door twee overwinningen en lijkt de grootste concurrent van Oranje. Voor Nederland begint de jacht op het WK-ticket pas in juni, dan speelt de ploeg van Koeman tegen Finland (uit) en Malta (thuis).

Wanneer is het WK?

Het WK voetbal begint op 11 juni in Canada, dan speelt Mexico in groep A tegen een nog niet bekende tegenstander het eerste groepsduel. Het toernooi duurt bijzonder lang, liefst vijf een halve week. De finale vindt plaats op 19 juli in New Jersey,