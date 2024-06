Discussie over basisplek Lutsharel Geertruida tegen Oostenrijk: 'Ik vind het een rare actie'

Dat Ronald Koeman voor Lutsharel Geertruida kiest in de basis voor Nederland - Oostenrijk, zorgde bij de NOS voor flink wat discussie tussen Rafael van der Vaart en Pierre van Hooijdonk. "Ik vind het een vreemde actie", zei Van der Vaart.

De analisten hadden 'gewoon' Denzel Dumfries verwacht op rechtsback. Maar het wordt dus Feyenoorder Geertruida. "Ik had het niet verwacht", zei Van der Vaart. Van Hooijdonk vult hem aan. "Zeker als je in de voorbereiding kijkt naar de koppeltjes die de bondscoach hanteerde. Hij sprak altijd over koppeltje Dumfries/Xavi Simons en Geertruida/Jeremie Frimpong. En nu komen Geertruida en Malen erbij."

'Rare actie'

De twee NOS-analisten waren heel benieuwd naar de uitleg van Koeman over waarom Dumfries niet speelt. "Laten we hopen dat het met fitheid te maken heeft. Anders vind ik dit een rare actie", zei Van der Vaart. "Dumfries is al een jaar lang een van de betere. Met hem wil je naar het front gaan. Als bondscoach verwacht je een Oostenrijk vol druk, dan is het weer geen rare keuze om voor Geertruida te kiezen. Die is voetballend beter."

'Dan is Dumfries weer handiger'

Van Hooijdonk was het daar deels mee oneens. "Als je lange ballen gaat spelen om de ruimte achter de verdediging van Oostenrijk te zoeken, dan is Dumfries met zijn snelheid weer handiger. Ik kan me niet voorstellen dat Koeman zich niet aan gaat passen aan Oostenrijk."

'Hij legt het goed uit'

Koeman gaf even later het verlossende woord voor de analisten. Hij reageerde op zijn opstelling bij de NOS. "Hij legt het wel goed uit, maar ik denk dat we een Dumfries wel gaan missen tegen Oostenrijk. Geertruida is een andere speler", luisterden de analisten naar de bondscoach. Om 21.00 uur is de aftrap van Nederland - Oostenrijk in Berlijn.

