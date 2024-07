Dit is de scheidsrechter (35) voor de finale van het EK voetbal: floot Spanje in achtste finale

De landen die de finale van het EK voetbal gaan spelen, zijn bekend: op zondag 14 juli spelen Spanje en Engeland tegen elkaar in Berlijn. De UEFA heeft nu ook de scheidsrechter bekendgemaakt.

Het is een jonkie, want de Fransman François Letexier is gekozen om de EK-finale te leiden. Hij is pas 35 jaar oud, maar staat voor zijn tweede grote finale in zijn carrière. Hij floot namelijk eerder de Super Cup tussen Manchester City en Sevilla in 2023. De EK-finale wordt zijn 66ste officiële wedstrijd voor de UEFA.

Achtste finale Spanje

Letexier heeft al een tijdje geen wedstrijd meer gefloten op het EK. Hij was voor het laatst actief in de achtste finales. Daar was hij de arbiter tijdens een wedstrijd van één van de finalisten: Spanje. De Fransman zag de Spanjaarden bij de laatste zestien met dikke cijfers (4-1) winnen van Georgië.

Groepsduels

Daarnaast was Letexier de scheidsrechter bij de groepswedstrijden Kroatië - Albanië (2-2) en Denemarken - Servië (0-0). Hij wordt in de EK-finale Spanje - Engeland ondersteund door landgenoten. Jerome Brisard is namelijk de VAR tijdens het duel en komt dus ook uit Frankrijk. De vierde official is Szymon Marciniak. De Pool floot twee jaar geleden nog de WK-finale.

Felix Zwayer

De UEFA hoopt dat de Fransman voor minder controverse gaat zorgen dan zijn Duitse collega Felix Zwayer. Die scheidsrechter floot de halve finale tussen Nederland en Engeland en kreeg bakken met kritiek over zich heen. Vooral de toegekende strafschop aan Engeland na een kwartier deed veel stof opwaaien.

Spanje - Engeland

De EK-finale tussen Spanje en Engeland begint zondag 14 juli om 21.00 uur Nederlandse tijd.

