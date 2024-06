Verbazing om 'belachelijke regels' na discutabel doelpunt Spanje op EK: 'Ik herinner me Xavi Simons...'

Spanje kwam tegen Georgië op het EK op gelijke hoogte door een doelpunt van Rodri. De middenvelder haalde van afstand uit en liet Giorgi Mamardashvili kansloos. De Georgische keeper leek last te hebben van spits Álvaro Morata die buitenspel liep. De VAR keek ernaar, maar greep niet in. Dat riep vragen op over de afgekeurde goal van Xavi Simons tegen Frankrijk.

Eerder dit EK kwam Nederland op 1-0 tegen Frankrijk in de groepsfase, maar het doelpunt van Simons werd afgekeurd vanwege hinderlijk buitenspel. Denzel Dumfries stond naast de Franse doelman Mike Maignan en die kon daardoor niet duiken. Scheidsrechter Anthony Taylor keurde de goal af en dat kwam hem op flink wat kritiek te staan. Die laaide weer op het na het Spaanse doelpunt tegen Georgië.

Spanje maakt einde aan EK-sprookje Georgië en mag zich opmaken voor kraker in kwartfinale Spanje heeft zich geplaatst voor de kwartfinale van het EK voetbal. De Spanjaarden kwamen verrassend op achterstand tegen Georgië, maar waren uiteindelijk toch veel te sterk voor de EK-debutant: 4-1. Spanje neemt het in de kwartfinales op tegen gastland Spanje.

Morata hindert het zicht

Daar leek namelijk exact dezelfde situatie te zijn ontstaan. Rodri haalde vanaf de rand van de zestien doeltreffend uit en te zien was hoe spits Morata weg moest lopen om de bal te ontwijken.

De VAR werd aan het werk gezet, maar na het bestuderen van de beelden werd geconcludeerd dat Mamardashvili niet gehinderd werd door de Spaanse spits. De Georgische keeper kon in tegenstelling tot Maignan tegen Nederland wel gewoon duiken, maar was toch te laat.

Doelpunt Spanje🚨!



39' Rodrigo Hernández Cascante



Spanje 1-1 Georgië



Bekijk de wedstrijd live via:https://t.co/crXJq7eflQ#EURO2024 pic.twitter.com/UDeHEsyQek — NOS Voetbal (@NOSvoetbal) June 30, 2024

'Met twee maten gemeten'

Dat zorgde voor verbazing in de studio van de NOS tijdens de rust. Analyticus Jan Mulder plaatste zijn vraagtekens bij het doelpunt: "Moet die goal tellen? Ik herinner me Denzel Dumfries en Xavi Simons..." Presentator Sjoerd van Ramhorst wil vervolgens snel naar de reclames gaan, maar Mulder maakt toch nog even zijn punt. "Er wordt hier met twee maten gemeten!", roept hij terwijl de reclame ingestart wordt.

Dit is waarom het doelpunt van Xavi Simons tegen Frankrijk werd afgekeurd Het was groot feest bij het Nederlands elftal toen Xavi Simons de 1-0 leek te maken op het EK tegen Frankrijk. De Engelse grensrechter gooide echter roet in het eten door de vlag de lucht in te steken voor buitenspel. Scheidsrechter Anthony Taylor had minutenlang contact met de VAR en besloot dat het doelpunt inderdaad niet telde. Maar waarom werd het doelpunt van Simons afgekeurd?

Na afloop van het duel komt hij er nog eens op terug: "Ik maak me niet druk om deze goal, maar om de UEFA. Ze zijn ultra precies, het gaat om millimeters en er zit een chip in de bal...maar Morata staat toch in de zicht van de keeper? Dat schot van Simons was net zo'n onhoudbaar schot. Waarom wordt deze dan goedgekeurd?"

'Belachelijke regels'

Tafelgenoot Ibrahim Afellay sluit zich daarbij aan "Je ziet het goed vanuit achter het doel. Je ziet de keeper een stap naar rechts maken zodat hij Rodri en de bal kan zien. Daardoor is hij altijd te laat."

Toch is Mulder eigenlijk wel blij dat het doelpunt telt: "Ik vind dat een goal, maar als je UEFA-regels hanteert. Zoals je dat altijd doet, dan moet ie afgekeurd worden."

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.