'Op de zwarte lijst': scheidsrechter is de gebeten hond na dramatische uitschakeling Oranje op EK

Scheidsrechter Felix Zwayer lag na de nederlaag van het Nederlands elftal in de halve finale op het EK flink onder vuur. De Duitse arbiter gaf Engeland in de eerste helft een strafschop en speelde ook een belangrijke rol bij de winnende goal. Dat kwam Zwayer en zijn VAR Bastian Dankert in Nederland op veel kritiek te staan. Zo ook bij analist Pierre van Hooijdonk.

De Engelse aanvaller Ollie Watkins schoot in de laatste minuut de winnende binnen en Van Hooijdonk zat bij de NOS nog hoog in de emotie na de uitschakeling van Oranje. Hij wees direct naar de scheidsrechter en de VAR: "Felix Zwayer en Bastian Dankert op de zwarte lijst."

Zelfs in Engeland vinden ze de strafschop tegen Oranje onbegrijpelijk: 'In geen honderd jaar is dit een penalty' Het is hét onderwerp van gesprek na de halve finale van Nederland en Engeland: de veelbesproken penalty die scheidsrechter Felix Zwayer aan de Engelsen (1-2) gaf in de eerste helft. Zelfs in Engeland begrijpen veel prominenten niets van de beslissing.

Cruciale rol bij Engelse goals

Zwayer gaf Engeland in de eerste helft een strafschop, maar Van Hooijdonk vond hem vooral na rust slecht fluiten: "Vreselijk. Ook in de tweede helft waren er een aantal momenten. We hebben Cody Gakpo een heel fair duel zien winnen waar hij ook gewoon weer floot. Op tien meter van de grensrechter. Dat zijn momenten die heel bepalend zijn geweest voor deze wedstrijd."



Scheidsrechter die penalty gaf bij Nederland - Engeland heeft discutabele reputatie: 'Hij is geen absolute topper' Felix Zwayer was woensdagavond voor de tweede keer dit EK de scheidsrechter bij een wedstrijd van Nederland. De Duitser had na het duel tegen Roemenië (3-0 winst) ook de leiding over de halve finale tegen Engeland. Hij drukte al meteen zijn stempel op het duel door vroeg een penalty te geven. Dat terwijl hij in zijn carrière met een aantal schandalen te maken kreeg.

Het fluitsignaal tegen Gakpo bleek uiteindelijk cruciaal. Engeland kreeg daardoor de bal in het bezit en scoorde vervolgens uit die aanval het winnende doelpunt. Daarmee speelde Zwayer een hoofdrol bij beide Engelse goals, want voor rust besloot hij op advies van de VAR een penalty toe te kennen voor een overtreding van Denzel Dumfries op Harry Kane.

Daar wilde Van Hooijdonk na afloop ook nog even op terugkomen: "We kunnen er lang en breed over praten, maar als je hier een strafschop voor gaat geven dan denk ik dat je er in de finale een stuk of acht op de stip kunt leggen. En niet omdat het terecht is."

Finale

Mede door de beslissingen van Zwayer staat niet Oranje, maar Engeland in de finale. De Engelsen stonden ook bij het vorige EK in de finale, maar verloren toen na strafschoppen van Italië. Spanje is de andere finalist nadat het eerder deze week met 2-1 van Frankrijk wist te winnen. De Spanjaard kunnen na 1964, 2008 en 2012 voor de vierde keer Europees kampioen worden, terwijl Engeland voor de eerste titel gaat.

