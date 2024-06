Dit is het Duitse liedje dat tijdens het EK elke dag te horen is bij NOS Studio Fußball

Elk EK of WK vragen veel televisiekijkers zich af hoe dat ene nummer nou heet dat de NOS rondom de uitzending altijd laat horen. Dit jaar is er tijdens het EK voetbal in Duitsland uiteraard gekozen voor een Duitstalig nummer.

De aflevering van NOS Studio Fußball wordt elke dag ingeleid met een praatje van presentator Sjoerd van Ramshorst. Vervolgens klinkt het aanstekelijke Duitse nummer Mehr davon (Meer van dat). Een nummer van de voor Nederlanders onbekende zangeres LOTTE. Haar artiestennaam is een verwijzing naar haar 'echte' naam, Charlotte Rezbach.

Het nummer kwam bijna vier jaar geleden uit en sindsdien is de videoclip op YouTube 3,3 miljoen keer bekeken. Op Spotify heeft Mehr davon ruim 27 miljoen streams. Het is, statistisch gezien, niet naar grootste hit. Het eveneens Duitstalige Auf das, was da noch kommt is vaker beluisterd. Ze is ook te horen op het Engelstalige nummer Best of Us, dat bijna 70 miljoen keer is geluisterd. In Nederland zal na het EK toch Mehr davon het meest blijven hangen.

Muziek op het EK

Muziek speelt natuurlijk een belangrijke rol rondom voetbalwedstrijden. Elk EK wordt er een speciaal nummer uitgebracht. Dat is deze editie het nummer FIRE van Meduza, OneRepublic en Kim Petras. Ook het Nederlands elftal sprong achter de microfoon. Samen met Chef'Special en DJ Armin van Buuren zijn zij te horen op het lied 'Larger Than Life'.

