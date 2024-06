Kipkerrie kan Nederland mogelijk de groepswinst kosten tegen Oostenrijk op het EK

Het Nederlands elftal speelt dinsdag om 18.00 uur het laatste groepsduel tegen Oostenrijk. Oranje is zeker van de volgende ronde, maar kan nog als eerste, tweede en derde eindigen in de groep. Op welke positie de ploeg van bondscoach Ronald Koeman belandt, kan zomaar beslist worden door de befaamde kip-kerrie-gate.

Nederland is na twee wedstrijden de koploper in Groep D. Net als Frankrijk heeft het vier punten. Beide landen hebben een doelsaldo van +1, maar omdat Nederland meer doelpunten heeft gemaakt, staat het bovenaan. Dat kan echter in de laatste speelronde nog veranderen.

Bizarre ontknoping dreigt

Aangezien Nederland in de laatste speelronde speelt tegen Oostenrijk en Frankrijk tegen Polen kunnen beide landen ook na de laatste speelronde nog op hetzelfde aantal punten staan. In eerste instantie wordt dan dus gekeken naar een doelsaldo, maar als Frankrijk één goal meer scoort én één goal meer tegenkrijgt dan Oranje dan is dat ook gelijk.

Als dat zo is, kijkt de UEFA naar het Fair Play-klassement. Op dit moment hebben beide landen ook hetzelfde aantal gele kaarten gekregen. Joey Veerman en Jerdy Schouten kregen geel namens Oranje en bij Frankrijk werden Ousmane Dembélé en Kylian Mbappé op de bon geslingerd. Mochten beide landen in het laatste groepsduel net zo veel kaarten ontvangen dan is dat dus ook gelijk.

Kipkerrie-gate mogelijk beslissend

Zelfs voor dat scenario heeft de UEFA een oplossing bedacht. Als laatste doorslaggevende factor wordt gekeken naar de resultaten uit de kwalificatiereeks en dat levert natuurlijk wel een winnaar op. Frankrijk en Nederland zaten tenslotte bij elkaar in de groep. De Fransen werden groepswinnaar met 22 punten, terwijl Oranje tweede werd met 18. Dat verschil werd gemaakt in de twee onderlinge wedstrijden.

Frankrijk won namelijk beide keren. In Amsterdam werd het 2-1 voor de Fransen en in Parijs zelfs 4-0. Die veegpartij is vooral berucht door de 'kipkerrie-gate'. Vanwege voedselvergiftiging miste Oranje toen Cody Gakpo, Matthijs de Ligt, Sven Botman, Joey Veerman en Bart Verbruggen.

Het is nooit duidelijk geworden of dat echt door een broodje kipkerrie kwam of dat er een virus in de selectie uitbrak. Als Nederland dat duel had gewonnen, was het bovenaan in de kwalificatiegroep geëindigd. Dat befaamde duel kan dus nog weleens belangrijk blijken te zijn geweest.

