Edin Terzic kondigt plotseling vertrek aan bij Champions League-finalist Borussia Dortmund

Edin Terzic vertrekt bij Borussia Dortmund. En dat is opvallend, want onlangs stond hij met die ploeg nog in de finale van de Champions League. Dortmund verloor weliswaar van Real Madrid (2-0) maar kon terugkijken op een succesvolle campagne. Desondanks zwaait Terzic na twee jaar af.

"Beste Borussen, ook al doet het me momenteel echt pijn, toch wil ik je laten weten dat ik BVB vanaf vandaag verlaat. Het was een enorme eer om deze geweldige club naar een DFB Cup-overwinning en meest recentelijk naar een Champions League-finale te mogen leiden", schreef Terzic in een eerste reactie.

Nieuwe trainer voor Donyell Malen en Ian Maatsen

Volgens Terzic, die tien jaar werkzaam was bij Dortmund, waarvan de laatste vijf jaar in de technische staf, heeft de club baat bij een nieuw gezicht. 'Ik wens Borussia Dortmund altijd het allerbeste en zeg geen vaarwel, maar tot ziens', voegde hij daaraan toe.

"Edin Terzic heeft uitstekend werk geleverd tijdens zijn tijd bij BVB. We zijn hem allemaal veel dank verschuldigd. Edin en ik zullen altijd vrienden blijven", aldus Hans-Joachim Watzke, de grote baas bij Dortmund. Watzke kan op zoek naar een nieuwe trainer voor Donyell Malen en Ian Maatsen, al is van laatstgenoemde nog niet zeker of hij volgend seizoen ook bij Dortmund voetbalt. De linksback van Oranje wordt gehuurd van Chelsea, maar er zit wel een optie tot koop in dat huurcontract.

Hummels

Aan de voorkant is het vertrek van Terzic enigszins verrassend te noemen. Hij won de DFB-Pokal in 2021 en plaatste zich zogezegd dus voor de finale van de Champions League. Toch was een vijfde plek in de Bundesliga vrij ondermaats en volgens Duitse media speelde er achter de schermen van alles. Zo dreigde Mats Hummels: Terzic weg, of ik weg. Het werd het eerste.