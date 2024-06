Oud-ploeggenoot Søren Lerby waarschuwt Ronald Koeman voor gevaarlijke EK-tegenstander

Søren Lerby speelde eind jaar '80 samen met Ronald Koeman in het toen buitengewoon succesvolle elftal van PSV. De inmiddels 66-jarige Deen volgt het Nederlandse voetbal, en zijn oud-ploeggenoot, nog altijd op de voet.

Sportnieuws.nl sprak Lerby en vroeg hem naar zijn mening over de bondscoach van Oranje, waarmee hij als speler onder meer de Europa Cup 1 won. "Koeman heeft een goed charisma", aldus de Deen, die ook jaren bij Ajax speelde. "Ik denk dat hij nu de ideale bondscoach is voor Oranje. Maar de tijd zal het leren. Hij gaat nu afgerekend worden op het EK, dit is het moment. Hij heeft zijn jongens kunnen selecteren én ze kunnen voorbereiden."

Lastige tegenstander

Hoe denkt Lerby dat Oranje het gaat doen in Duitsland? "Nederland heeft geen gemakkelijke poule", zegt hij overtuigd. "Met Oostenrijk. Daar is Ralf Rangnick al jaren mee bezig, daar ga je echt niet makkelijk van winnen." Rangnick, eerder in dienst bij onder meer Manchester United, staat sinds 2022 aan het roer bij de derde tegenstander van Oranje op het EK. Polen en Frankrijk zijn de andere twee tegenstanders.

Søren Lerby (l) in duel met Ton Lokhoff van Feyenoord. © Pro Shots

Hoe ver Nederland moet komen om het goed gedaan te hebben? Dat is volgens Lerby van nogal veel factoren afhankelijk. "Laten we zeggen dat je de groep doorkomt", stelt hij. "Als je groepswinnaar wordt, tref je een nummer drie. En daarin speelt dan de loting een grote rol. En als je er dan vervolgens uitgaat, hoe ga je er dan uit? Met pech?"

"En het hangt van het voetbal af. Speel je leuk voetbal en je gaat eraf, dan kun je ermee leven", aldus de oud-middenvelder, die refereert aan het WK van 1998. Nederland maakte onder leiding van bondscoach Guus Hiddink een prima indruk en werd uiteindelijk vierde. Dan hou je een goed gevoel over aan zo'n toernooi.

"Het team moet elkaar een beetje gaan vinden deze periode en dan moet je als een elastiekje afgeschoten worden", stelt de Deen. "Maar een uitschakeling in de groepsfase kun je ook niet uitsluiten." Of hij Nederland Europees kampioen ziet worden? "Nee."

Bekijk hieronder de mening van Lerby over Nederland, Denemarken én zijn topfavoriet.

Over Søren Lerby verscheen recent het boek 'Søren Lerby', waarin het verhaal van het turbulente leven van de Deen wordt beschreven.