EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Oostenrijk mét Gernot Trauner en zonder David Alaba

Oostenrijk heeft de selectie voor het EK voetbal bekendgemaakt. Op de lijst van bondscoach Ralf Rangnick ontbreken twee belangrijke spelers. De bekendste naam die erbij zit is die van Gernot Trauner, de aanvoerder van Feyenoord.

De 32-jarige centrale verdediger mag rekenen op deelname aan het EK. Oostenrijk is in Duitsland ingedeeld in dezelfde groep als Nederland. In Groep D zitten verder Frankrijk en Polen. Pas de laatste groepswedstrijd van de drie is die tussen Nederland en Oostenrijk, waar Trauner dus onder anderen teamgenoten Lutsharel Geertruida en Justin Bijlow tegen komt.

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van Oranje Bondscoach Ronald Koeman heeft zijn definitieve selectie voor het EK voetbal bekend gemaakt. Daarmee zijn de 26 spelers bekend die afreizen naar Duitsland. Een opvallende afvaller is Ian Maatsen, die nog wel in de voorlopige selectie zat.

Ex-Ajax en ex-PSV

Trauner is de enige speler uit de Eredivisie in de selectie van Oostenrijk. Maar er zitten ook wat ex-Eredivisionisten in de selectie van Rangnick. Denk aan Phillipp Mwene (ex-PSV), Maximilian Wöber (ex-Ajax) en Florian Grillitsch (ex-Ajax). De beste spelers zijn wellicht Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund) en Konrad Laimer (Bayern München).

EK 2024 | Dit is de definitieve selectie van titelfavoriet Frankrijk Frankrijk heeft de selectie voor het EK 2024 bekend gemaakt. En wat voor eentje. De vice-wereldkampioen beschikt ook tijdens deze eindronde weer over de nodige wereldsterren én oude bekende N'Golo Kanté.

Afwezigen

Met David Alaba ontbreekt de grootste naam van de Oostenrijkers. Op de lijst van de selectie althans, want de geblesseerde verdediger van Real Madrid reist wel met de selectie af naar Duitsland. Men hoopt dat hij daar toch als aanvoerder van waarde kan zijn voor het elftal. Een andere opvallende afwezige is Alexander Schlager. De doelman van Red Bull Salzburg, die normaal onder de lat staat bij de Oostenrijkers, is eveneens geblesseerd.

Afvallers

Tobias Lawal van LASK Linz, Thierno Ballo van Wolfsberger AC en Stefan Lainer van Borussia Mönchengladbach zaten wel in de voorselectie, maar hebben van Rangnick te horen gekregen dat zij de laatste afvallers zijn. De eerste twee wachten nog op hun interlanddebuut en zullen dus niet enorm verbaasd zijn. Het afschrijven van Lainer is wel opvallend. Hij was jarenlang vaste waarde in de basiself van Oostenrijk, maar kreeg te horen dat er kanker was geconstateerd. In november werd hij schoon verklaard en in januari maakte hij zijn rentree bij zijn club. De rechtsback maakte nog aardig wat minuten, maar kon de bondscoach niet overtuigen om hem mee te nemen.

Speelschema EK voetbal 2024 | Alle wedstrijden van Oranje en de overige duels Het EK voetbal is van 14 juni tot en met 14 juli 2024 in Duitsland. Nederland is geplaatst en treft in Groep D achtereenvolgens Polen, Frankrijk en Oostenrijk. Hieronder vind je het hele speelschema van het EK voetbal.

Voorselectie Oostenrijk

Keepers

Niklas Hedl (Rapid Wien, OOS)

Heinz Lindner (Union Sint-Gilles, BEL)

Patrick Pentz (Bröndby, ZWE)



Verdedigers

Flavius Daniliuc (Red Bull Salzburg, OOS)

Kevin Danso (Lens, FRA)

Philipp Lienhart (Freiburg, DUI)

Philipp Mwene (Mainz, DUI)

Stefan Posch (Bologna, ITA)

Leopold Querfeld (Rapid Wien, OOS)

Gernot Trauner (Feyenoord, NED)

Maximilian Wöber (Borussia Mönchengladbach, DUI)



Middenvelders

Christoph Baumgartner (RB Leipzig, DUI)

Florian Grillitsch (Hoffenheim, DUI)

Marco Grüll (Rapid Wien, OOS)

Florian Kainz (FC Köln, DUI)

Konrad Laimer (Bayern München)

Alexander Prass (Sturm Graz, OOS)

Marcel Sabitzer (Borussia Dortmund, DUI)

Romano Schmid (Werder Bremen, DUI)

Matthias Seidl (Rapid Wien, OOS)

Nicolas Seiwald (RB Leipzig, DUI)

Patrick Wimmer (Wolfsburg, DUI)



Aanvallers

Marko Arnautovic (Inter, ITA)

Maximilian Entrup (Hartberg, OOS)

Michael Gregoritsch (Freiburg, DUI)

Andreas Weimann (West Bromwich Albion, ENG)

Reservelijst

De bondscoach heeft ook nog een reservelijst opgesteld voor als er nog blessures of andere problemen ontstaan. Daar staat onder anderen 26-voudig international Guido Burgstaller van Rapid Wien op. De hele selectie check je hier.

Oefenwedstrijden

Oostenrijk oefent voor het EK begint nog tegen Zwitserland (8 juni). Oostenrijk begint het EK tegen Frankrijk (17 juni), gevolgd door de duels met Polen (21 juni) en Nederland (25 juni).

Eén Eredivisie-speler in voorlopige selectie van Polen, tegenstander Oranje op het EK Als laatste land uit groep D heeft Polen de (voor)selectie bekendgemaakt, waardoor Nederland nu van alledrie de tegenstanders een idee heeft hoe ze zullen aantreden in Duitsland. Bij Polen zijn onder anderen een voormalig Ajacied en oud-Feyenoorder geselecteerd, net als SC Heerenveen-verdediger Pawel Bochniewicz.