Live Nederland - Engeland | Oranje kan voor het eerst sinds 1988 EK-finale halen, enorme drukte verwacht in Dortmund

Voor het eerst sinds 2004 staat Nederland weer in de halve finale van een EK. Woensdagavond moet de ploeg van Ronald Koeman afrekenen met Engeland om de finale te bereiken. De wedstrijd begint in Dortmund om 21.00 uur, maar wij houden je hier al uren van tevoren op de hoogte van alle ontwikkelingen in aanloop naar het duel.

Nederland of Engeland speelt zondagavond in Berlijnm e finale van het EK voetbal. Daarin is Spanje de tegenstander. Zij rekenden dinsdagavond af met Frankrijk (2-1). Vandaag zijn de ogen volledig op Dortmund gericht, waar ontzettend veel Nederlandse fans aanwezig zullen zijn. De KNVB gokte onlangs op maar liefst 80.000 Oranje-supporters.

Vermoedelijke opstellingen

Hoewel invallers als Micky van de Ven en Wout Weghorst goud waard bleken tegen Turkije, houdt Ronald Koeman waarschijnlijk vast aan de elf namen die tegen de Turken begonnen. Dat betekent dus dat Memphis Depay ondanks zijn magere EK gewoon in de punt van de aanval begint, zo blijkt uit de vermoedelijke opstelling van Oranje.

Waar liggen de kansen voor Oranje?

Engeland speelt niet groots en won pas één keer na negentig minuten op dit EK. Tegen Slowakije (2-1 na verlenging) en Zwitserland (1-1, gewonnen na penalty's) ontsnapte Gareth Southgae en zijn mannen aan een blamage. Desondanks staat het land gewoon in de halve finale en blijkt het enorm lastig te verslaan. Toch zijn er mogelijkheden voor Oranje, Sportnieuws.nl-verslaggever Rick Kraaijeveld legt uit waar deze liggen.

De plus- en minpunten voor Nederlands elftal tegen Engeland op een rij: ruimte ligt aan de favoriete kant Nederland - Engeland is een wedstrijd die alle kanten op kan gaan. Het machtsvertoon van Spanje tegen Frankrijk was overduidelijk, die verschillen liggen bij Oranje en Engeland een stuk dichter bij elkaar. Toch zijn er kansen voor het team van Ronald Koeman. Kunnen zij het hoofd koel houden? De plus- en minpunten voor Oranje op een rij.

