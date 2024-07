Engelse topscorer Harry Kane ook in zesde(!) finale onderuit: 'Dit gaat nog heel lang pijn doen'

Het wil Harry Kane maar niet lukken om een hoofdprijs te winnen. De 30-jarige spits verloor met Engeland in de EK-finale van Spanje (1-2). Hij heeft nu al zijn zes finales met club of landenploeg verloren.

Kane verloor afgelopen seizoen met Bayern München de finale om de Duitse Supercup en ging met Engeland ook onderuit in de eindstrijd van het vorige EK. Hij verloor in 2019 met Tottenham Hotspur de finale van de Champions League en ging tweemaal met de Spurs onderuit in de eindstrijd van de League Cup.

Kane werd in de 61e minuut van de EK-finale tegen Spanje gewisseld. Hij moest plaatsmaken voor Ollie Watkins, de maker van het winnende doelpunt in de halve finale tegen het Nederlands elftal (2-1).

Spaanse aanvoerder Álvaro Morata viert EK-titel met veelbesproken vrouw Alice Spanje is zondag vierde keer Europees kampioen geworden door Engeland te verslaan in de finale van het EK. Aanvoerder Álvaro Morata mocht de beker als eerste de lucht in tillen. Dat deed hij onder toeziend oog van zijn veelbesproken vrouw Alice Campello. Zij zat zondag in het stadion om haar man aan te moedigen.

Reactie Harry Kane

"Het was een zware wedstrijd. Dit is moeilijk onder woorden te brengen", reageerde een aangeslagen Kane vlak na de finale. "We probeerden na de achterstand terug te komen in de wedstrijd. Dat lukte, maar we konden het niet vasthouden. Dit doet heel veel pijn, maar zo kan een finale verlopen. Het is niet makkelijk om de finale te halen. Maar als dat lukt, dan moet je het afmaken. Dat hebben we weer niet gedaan. Dit gaat nog heel lang pijn doen."