FC Groningen doet goede periodezaken met overwinning op TOP Oss

FC Groningen heeft zich genesteld in de strijd om de derde periode. De rijke eerstedivisieclub die snel weer wil terugkeren in de Eredvisie won zondag eenvoudig van TOP Oss: 3-0.

FC Groningen verloor vorige week nog van FC Dordrecht, nadat daarvoor drie zeges op rij behaald werden. Dus moesten de noordelingen aan de bak om nog iets te kunnen betekenen in de derde periode.

Johan Hove scoorde in de 41e minuut en bezorgde Groningen zo een prettige ruststand tegen de hekkensluiter van de Keuken Kampioen Divisie. In de tweede helft bleef het eenrichtingsverkeer, al bleef de beslissing nog even uit. Leandro Bacuna miste namelijk een penalty. Luciano Valente maakte in de 55e minuut alsnog een einde aan de onzekerheid. In de slotfase maakte invaller Kristian Lien (hij verving Valente) er nog de terechte 3-0 van.

In de periodestand staat Groningen gedeeld tweede met 12 punten uit 5 duels, evenveel als MVV. ADO Den Haag staat bovenaan met 15 uit 6. De club uit de hofstad won eerder zondag met 3-0 van FC Den Bosch.

In de algemene stand klimt Groningen naar de vijfde plaats met 41 uit 24. Het verschil met de belangrijke tweede plaats, die directe promotie oplevert, is 8 punten. Groningen heeft ten opzicht van nummer twee ADO nog wel een wedstrijd tegoed.