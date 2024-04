Feyenoord zegt contracten van Alireza Jahanbakhsh en reservekeeper formeel op

Feyenoord heeft de contracten van Alireza Jahanbakhsh en reservedoelman Kostas Lamprou formeel opgezegd. Dat laten de Rotterdammers in een bericht op de site weten. Clubs moeten vóór 1 april laten weten of aflopende contracten worden verlengd of niet.

Jahanbakhsh speelt sinds de zomer van 2021 voor Feyenoord, hij kwam voor ongeveer een miljoen euro over van Brighton. De dertigjarige Iraniër werd vorig jaar kampioen met de Rotterdammers. Jahanbakhsh moet het de laatste seizoenen vooral doen met invalbeurten.

Keeper Lamprou is bezig aan zijn tweede periode in Rotterdam. De Griek is achter Justin Bijlow en Timon Wellenreuther de derde keeper. Minuten maken deed hij niet dit seizoen.

Formele opzegging is niet meteen afscheid

Dat de contracten van het tweetal formeel zijn opgezegd betekent niet dat ze definitief weg moeten bij Feyenoord. De club kan op een later moment nog met een nieuwe verbintenis komen van één of beide spelers. Ook de contracten van jeugdspelers Sem Valk en Jamy Kroesen zijn formeel afgezegd.