Fortuna Sittard dekt zich in tegen KKD-club FC Groningen: 'Fiftyfifty-wedstrijd'

Fortuna Sittard neemt het donderdagavond op tegen FC Groningen in de TOTO KNVB Beker. Voor de winnaar van het duel tussen de nummer tien van de Eredivisie en de nummer zes van de Keuken Kampioen Divisie wacht een ticket voor de halve finale.

Danny Buijs wás de trainer van FC Groningen en staat nu aan het roer bij Fortuna Sittard. Hij heeft dus een extra goed beeld van zijn tegenstander. Buijs verwacht een fiftyfifty-wedstrijd. Dick Lukkien, de huidige trainer van Groningen, is het met hem eens: "Ik denk dat de wedstrijd alle kanten op kan."

Dat zegt hij tegen RTV Noord. "Beide ploegen hebben niet zoveel geheimen voor elkaar dus dan gaat het om de vorm van de dag, gaat het vaak om de spelers voorin. Zijn zij in vorm? Kunnen zij het verschil maken? Dat gaan we zien."

Bekerwinst van 2015

Toen Groningen in de 2014/2015 de KNVB Beker won, was Lukkien de assistent-trainer. Het was ook de laatste keer dat Groningen de kwartfinale haalde. "Je voelt aan alles dat het in de groep leeft. We hebben veel jongens uit de stad die ook hebben gezien hoe het in 2015 ging. Toen was Yoëll van Nieff erbij. Hij maakte nog een geweldige goal. Dat hoef ik dus niet te voeden. We hebben wel wat filmpjes laten zien om ze te laten zien hoe het kan leven in het stadion."

De kwartfinalewedstrijd staat donderdag om 20:00 uur op het programma. NEC, Cambuur Leeuwarden en Feyenoord plaatsten zich al voor de halve finale. Zaterdagavond wacht de loting, met FC Groningen óf Fortuna Sittard in de koker.