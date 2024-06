Frankrijk profiteert niet van falend Oranje en loopt dankzij bizarre penalty groepswinst mis

Niet Frankrijk, niet Nederland, maar Oostenrijk is de verrassende groepswinnaar van Poule D op het EK. Oranje verloor van de Oostenrijkers en daardoor had Frankrijk aan een overwinning tegen Polen genoeg voor de eerste plaats in de groep. Dankzij een bijzondere penalty van Polen werd de scorende Kylian Mbappé niet de held bij zijn terugkeer: 1-1.

Ver voordat hij scoorde, waren alle ogen al gericht op Mbappé. De absolute sterspeler van de Fransen brak in het eerste duel zijn neus tegen Oostenrijk. Hij ontbrak daarom tegen Oranje, maar keerde in het laatste groepsduel tegen Polen terug. Uiteraard mét zijn befaamde masker.

De terugkeer van de Real Madrid-speler was broodnodig voor Frankrijk, dat de groepswinst wilde veiligstellen tegen de puntloze Polen. Daar kon het Mbappé goed voor gebruiken, want de Fransen wisten dit EK nog niet te scoren in de eerste twee duels. Van Oostenrijk werd weliswaar gewonnen (0-1), maar die goal werd per ongeluk door Oostenrijker Max Wöber gemaakt.

Ook tegen Polen was het lang niet goed wat Frankrijk liet zien. De ploeg van bondscoach Didier Deschamps had het lastig met Polen, waar Robert Lewandowski eindelijk fit genoeg was voor en basisplaats. Gescoord werd er voor rust niet, waardoor Frankrijk de groepswinst virtueel misliep.

Mbappé laat zich zien

Meteen na rust was Mbappe twee keer van afstand bijna trefzeker. Zijn derde poging was wél raak: Ousmane Dembélé werd neergehaald in de zestien, Mbappé schoot vervolgens raak vanaf de stip.

Bizarre penalty

Dat deed Robert Lewandowski een kwartier voor tijd ook, maar vraag niet hoe. De spits zag zijn eerste penalty gestopt worden door Mike Maignan, maar tot afgrijzen van de Franse keeper moest de bal opnieuw worden genomen. Hij kwam namelijk te vroeg van zijn lijn, waardoor Lewandowski het nog een keer mocht proberen. De spits van FC Barcelona schoot nu in dezelfde hoek wel raak: 1-1.

Door de turbulente ontwikkelingen bij beide wedstrijden liep Frankrijk de groepswinst mis. De Fransen eindigen als tweede in de groep en treffen daarom de nummer twee uit de poule met België, Slowakije, Roemenië en Oekraïne.

