Gemaskerde Kylian Mbappé schiet dag na Nederland - Frankrijk met scherp tijdens oefenduel met bijzondere tegenstander

Kylian Mbappé bleef tegen het Nederlands elftal nog negentig minuten op de bank, maar kwam een dag later wél in actie. De Fransman deed in een oefenwedstrijd mee tegen een beloftenteam van SC Paderborn.

De wissels van Frankrijk blijven wedstrijdfit door tegen een onder 19-team van Paderborn te oefenen. Dat deden de spelers al na de wedstrijd tegen Oostenrijk (1-0) en nu dus ook en dag na de wedstrijd tegen Nederland (0-0). Mbappé was er zaterdag ook bij tegen de jeugdspelers van Paderborn, scoorde twee keer én gaf twee assists.

Mbappé brak in het duel met Oostenrijk zijn neus en bleef voor de zekerheid tegen Oranje op de bank. Een dag later bleek hij dus wel fit genoeg om een uur mee te doen tegen een gemengd team van de Duitse tweedeklasser. Er bestaat dus best een kans dat de superster - die komend seizoen voor Real Madrid gaat spelen - mee kan doen in de laatste groepswedstrijd tegen Polen.

Cryptische berichten van Mbappé

Het ging in aanloop naar het duel tegen Oranje natuurlijk alleen maar over Mbappé. In de dagen voor de wedstrijd gaf hij tweemaal een cryptische hint over zijn fitheid. Vlak na het oplopen van de gebroken neus zette hij op X: 'Iemand een tip voor een masker?', gevolgd door een lachende emoji.

Een paar dagen later deelde hij op Instagram een post met de tekst: 'Zonder risico's geen overwinningen.' Op basis van die post was toch weer de verwachting dat hij wél mee zou doen tegen Nederland, maar die wedstrijd kwam dus nog te vroeg voor hem. Bondscoach Didier Deschamps zei wel dat als de wedstrijd belangrijker was, er mogelijk meer risico met Mbappé zou zijn genomen.

