Zo werkt de speciale chip in bal op EK voetbal: waarom de goal van België werd afgekeurd

Het is duidelijk dat de belangen groot zijn op het EK in Duitsland. Om alle wedstrijden in goede banen te leiden worden de scheidsrechters ondersteund met zeer geavanceerde techniek. Zo zit er een chip in de wedstrijdbal, waardoor er precies kan worden afgelezen wanneer er contact wordt gemaakt met de bal.

De scheidsrechters worden dit toernooi niet alleen ondersteund door een VAR, die hen assisteert om cruciale fouten te herstellen. De UEFA heeft namelijk enkele complexe technische hulpmiddelen om grote fouten te voorkomen. Via een chip die is ingeplant in de wedstrijdbal kan de videoscheidsrechter zeer nauwkeurig detecteren wanneer er een speler in aanraking komt met de bal.

Bom onder EK: scheidsrechters missen mogelijk belangrijk hulpmiddel Een centimetertje wel of niet buitenspel. Dat is door een sensor in de bal op het EK precies te zien. Die sensor weet namelijk het precieze moment wanneer een bal is getrapt, cruciaal om te zien of een speler wel of niet buitenspel staat. Maar toch is het niet zeker of ze die technologie in Duitsland mogen gebruiken.

Deze technologie wordt ook gebruikt om buitenspelsituaties heel precies te kunnen beoordelen. Doordat de VAR exact krijgt te zien wanneer een speler de bal trapt kan het systeem snel constateren of er sprake is van buitenspel. Echter was het nog maar de vraag of dit systeem gebruikt zou kunnen worden in Duitsland. Dat kwam omdat een Nederlands bedrijf de UEFA voor de rechter heeft gesleept.

Microchip

Tijdens het WK 2022 in Qatar werd de chip voor het eerst gebruikt om buitenspelgevallen sneller te kunnen beoordelen. Maar de bal is tot meer in staat. Zo kan de sensor ledematen van spelers volgen om momenten van hands te kunnen analyseren. De chip kan maar liefst tot 500 bewegingen per seconde detecteren. Daardoor is het in staat om iedere aanraking te traceren en doelpunten waar hands aan vooraf gaat voorkomen.

Met het blote oog was niet vast te stellen of Cristiano Ronaldo contact had gemaakt met de bal. ©Getty Images

Het beste voorbeeld wat veel mensen zich nog kunnen herinneren is het doelpunt wat Cristiano Ronaldo op het vorige EK claimde. De Portugees vierde toen een goal van teamgenoot Bruno Fernandes alsof hij zelf de bal in het doel had gekopt. Vanuit de beelden kon lastig worden vastgesteld of Ronaldo contact had gemaakt met de bal. Dankzij de sensorgegevens van de bal kon de FIFA na afloop van de wedstrijd het ongelijk van Ronaldo bevestigen, waardoor het doelpunt op naam kwam van Fernandes.

Belabberd begin België op EK tegen Slowakije door extreme pech met VAR België is dramatisch begonnen aan het EK. De topfavoriet voor groepswinst in Poule E verloor door veel pech met de VAR en een foutje van Slowakije. Er werden twee goals afgekeurd en spits Romelu Lukaku had het vizier niet op scherp staan. Een blunder achterin zorgde voor de enige Slowaakse treffer van de wedstrijd: 1-0.

De handsbal van Loïs Openda

De techniek van de chip werd in de wedstrijd tussen België en Slowakije voor het eerst dit EK zichtbaar in werking gesteld. Loïs Openda leverde de assist af op Romelu Lukaku die voor de Belgische gelijkmaker zorgde. Echter kwam Openda met zijn rechterhand licht in aanraking met de bal.

De televisiekijker kreeg in de herhaling een grafiek te zien dat wel iets weg had van een hartslagmeter. Op deze manier werd weergegeven op welk moment er sprake was van contact met de bal. Daardoor was Turkse scheidsrechter Halil Umut Meler genoodzaakt om het doelpunt af te keuren tot frustratie van veel voetbalfans.