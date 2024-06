Indrukwekkend Spanje begint EK met ruime zege op teleurstellend Kroatië

Spanje is het EK voetbal goed begonnen. Op voorhand werd een spannend duel verwacht tegen het Kroatië van Luka Modric, maar daar kwam in de praktijk weinig van terecht. De drievoudig Europees kampioen was in Berlijn met duidelijke cijfers te sterk: 3-0. Alle goals vielen in de eerste helft.

Beide landen speelden vorig jaar nog de finale van de Nations League tegen elkaar in Rotterdam. De Kroaten kwamen met duizenden fans op dat duel af, maar moesten uiteindelijk toezien hoe Spanje er in De Kuip na een bloedeloos duel vandoor ging met de beker door de strafschoppenserie te winnen. Ook in Berlijn waren de Kroatische fans goed vertegenwoordigd, maar wederom liep het niet af zoals zij hoopten.

Spanje komt op stoom

Spanje, met de piepjonge Lamine Yamal in de basis, nam het initiatief in de openingsfase, maar toch duurde het bijna een half uur voordat het eindelijk een kans creërde. Die was wel direct raak. Fabian Ruiz stuurde Álvaro Morata weg en de Spanjaard maakte oog in oog met Dominik Livakovic geen fout: 1-0. De Spaanse spits zorgde daarmee voor een uniek moment op het EK.

Álvaro Morata zorgt voor unieke EK-prestatie met doelpunt tegen Kroatië Álvaro Morata heeft niet bepaald een reputatie van ijskoele afmaker, maar de spits van Spanje was zaterdag op het EK tegen Kroatië wél trefzeker. Het lijkt erop dat het rood-wit geblokte shirt van de Kroaten iets losmaakt bij Morata, want het was niet voor het eerst dat hij de ploeg van Luka Modric dwarszat.

Kroatië was uit het veld geslagen en kreeg enkele minuten later al een tweede tik te verwerken. Opnieuw was Ruiz belangrijk, maar deze keer als afmaker. De middenvelder speelde zich met een prachtige actie vrij en schoot de bal feilloos binnen. Kroatië kreeg even later de kans om weer terug in het duel te komen, maar Lovro Majer schoot van dichtbij in het zijnet.

Yamal laat zich zien

Dat was een dure misser, want in de blessuretijd van de eerste helft gooide Spanje het duel in het slot. Dani Carvajal, die begin deze maand ook al scoorde in de finale van de Champions League, tikte een piekfijne voorzet van de 16-jarige Yamal binnen.

Kroatië, dat op de laatste twee WK's als tweede en derde eindigde, wist dat het een kansloze missie werd in de tweede helft en wilde enkel de schade beperken. Dat lukte dankzij een schitterende redding van doelman Livakovic op een inzet van Yamal.

Niets lukt bij Kroatië

Het duel leek daarna dood te bloeden, maar een kwartier voor tijd speelde doelman Unai Simon de bal zomaar in de voeten van een Kroatische aanvaller. Rodri greep in, maar deed dat niet op legale wijze en dus wees scheidsrechter Michael Oliver naar de stip. De Spaanse middenvelder mocht vervolgens niet klagen met geel.

Aan spits Bruno Petkovic was het de taak om de spanning weer terug in het duel te schieten, maar Simon pakte zijn inzet. Ivan Perisic pikte de bal op en legde breed op Petkovic, die deze keer wel trefzeker was. Perisic was echter te snel ingelopen en dus werd de goal alsnog afgekeurd. Het was symbolisch voor het duel van de Kroaten.

