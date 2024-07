Joshua Zirkzee maakte eerste EK-minuten tegen Turkije: deze zes spelers zitten nog zonder

Bondscoach Ronald Koeman heeft een duidelijk beeld over zijn opstelling. In de eerste EK-wedstrijden van Nederland gebruikte hij veelal dezelfde wissels. Daarom zijn er nog zes spelers van Oranje zonder speelminuten. Welke zijn dat?

Bart Verbruggen, Stefan de Vrij, Virgil van Dijk, Nathan Aké, Tijjani Reijnders, Jerdy Schouten, Memphis Depay en Cody Gakpo zijn eigenlijk altijd zeker van hun basisplek. Daar hoort normaal gesproken ook Denzel Dumfries bij als rechtsback, als hij geen last heeft van zijn lies. De andere twee posities werden tot nog toe ingevuld door twee van deze vier namen: Joey Veerman, Xavi Simons, Jeremie Frimpong en Donyell Malen.

En dan de invallers. Vaste invaller is Wout Weghorst, die continu pakweg twintig minuten voor tijd wordt ingezet om een doelpunt te forceren. Hij leverde al een goal en een assist af. Verder komt Georginio Wijnaldum ook altijd wel in de ploeg. Lutsharel Geertruida begon tegen Oostenrijk in de basis, Micky van de Ven viel in.

Tegen Roemenië, in de achtste finale, was daar verrassend een nieuwe debutant. Steven Bergwijn was de keuze op rechtsbuiten, in plaats van de eerdergenoemde opties hierboven. Bondscoach Koeman legde uit dat Bergwijn met zijn spel 'naar binnen' ruimte kon maken voor Dumfries. De aanvaller van Ajax kon echter nog geen hele wedstrijd spelen en werd in de rust gewisseld voor Malen.

In de blessuretijd zag Koeman ook nog de ruimte om Daley Blind zijn eerste EK-minuten te geven. Daardoor zijn er nu nog zeven spelers van Nederland zonder speelminuten op het EK, waarvan vijf veldspelers.

Nederlanders zonder speelminuten op EK voetbal

Er blijven dus nog redelijk wat spelers over zonder minuten. Allereerst twee keepers: Justin Bijlow en Mark Flekken zagen Verbruggen al vier tegengoals krijgen, maar hoeven vooralsnog niet te rekenen op de plek onder de lat.

De 'beste' speler zonder minuten op het EK is Matthijs de Ligt, die een marktwaarde heeft van 65 miljoen euro. Bondscoach Koeman ziet geen reden om het centrale duo met De Vrij en Van Dijk uit elkaar te halen.

Linksback Ian Maatsen hoefde ook nog niet op minuten te rekenen. Maatsen werd later opgeroepen wegens het wegvallen van Teun Koopmeiners en Frenkie de Jong en kon volgens Koeman ook als middenvelder worden ingezet.

Want een extra middenvelder kon hij wel gebruiken, was vooraf zijn gedachte. Maar ook Ryan Gravenberch heeft nog geen minuut gevoetbald. Koeman brengt vaak Wijnaldum in, maar de middenvelder van Liverpool bleek nog niet nodig. En dat terwijl Veerman al tweemaal enorm tegenviel.

Voorin kiest Koeman vooralsnog ook voor dezelfde formule. Door het beginnen met Memphis en het inbrengen van Weghorst blijft Brian Brobbey nog altijd zonder minuten. Het is de vraag of er wel ruimte voor hem komt, omdat Koeman sowieso blijft vasthouden aan Memphis. De rol van Weghorst als invaller staat ook buiten kijf. Het zou nog een mogelijkheid zijn om Memphis als valse spits op te stellen, zodat er ruimte komt voor Brobbey. Joshua Zirkzee kreeg op die manier al wat minuten tegen Turkije, zijn eerste van dit EK (en sowieso in het Nederlands elftal).

