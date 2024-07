Domper voor Nederland: vroege blessure Memphis Depay betekent nieuwe kans Joey Veerman

Nederland heeft het zwaar in de eerste helft van het EK tegen Engeland. Hoewel Oranje op voorsprong kwam na een fraaie goal van Xavi Simons, namen de Engelsen daarna de regie over. Tot overmaat van ramp moest bondscoach Ronald Koeman voor rust Memphis Depay wisselen.

Memphis Depay greep naar zijn hamstring en gaf al snel aan dat het einde verhaal was. Wout Weghorst en Joshua Zirkzee maakten zich klaar, maar het was Joey Veerman die werd geroepen door de bondscoach. Dat gebeurde in de 35ste minuut. Saillant detail is dat Veerman in de groepswedstrijd tegen Oostenrijk juist in de 34ste minuut eraf werd gehaald.

Nieuwe hamstringblessure Depay?

Depay greep naar zijn been en lijkt een spierblessure te hebben opgelopen. Afgelopen seizoen stond hij bij zijn toenmalige club Atlético Madrid geregeld aan de kant met blessures, veelal aan zijn hamstring. Het leek zelfs een race tegen de klok te worden voor Depay om het EK te halen, maar hij was ruimschoots op tijd fit.

Nieuwe kans Veerman

Veerman werd door vele kenners afgeschreven na zijn vroege wisselbeurt tegen Oostenrijk. Er werd zelfs geschetst dat hij nooit meer het shirt van het Nederlands elftal zou dragen. Die boodschap kwam niet aan bij Koeman, die de speler van PSV eerder al liet invallen tegen Roemenië (3-0) en Turkije (2-1). Tegen de Engelsen was hij dus zijn eerste invaller.

