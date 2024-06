Koen Casteels, eerste doelman van België op EK, vertrekt naar Saudische zandbak

Koen Casteels speelt na de zomer bij de Saudische laagvlieger Al-Qadsiah. De EK-doelman van België tekent tot 2027 bij de club die dit seizoen promoveerde naar de hoogste divisie.

De 31-jarige doelman stond sinds 2015 onder de lat van VfL Wolfsburg, maar zag zijn contract in juni aflopen. Casteels is de eerste doelman van de Rode Duivels op het EK, mede door de afwezigheid van Thibaut Courtois. In totaal speelde Casteels 275 wedstrijden in de Bundesliga voor Wolfsburg.

King of our Casteels 🏰

كاستيلس حـارس الفرسـان حتى 2027 🤩❤️!#قدساوي_أول_وتالي | #القادسية pic.twitter.com/HpG0v8KJ2n — نادي القادسية السعودي (@Alqadsiah) June 10, 2024

Belgen in de Saudi Pro League

'The King of our Casteels' zal niet de enige Belg zijn in de Saudi Pro League. Yannick Carrasco (Al-Shabab FC), Jason Denayer (Al-Fateh SC) en Dino Arslanagic (Al-Riyadh SC) maakten eerder al de overstap naar de competitie van Cristiano Ronaldo. Ook Nederland telt drie spelers op het hoogste niveau van Saudi-Arabië: Georginio Wijnaldum (Al-Ettifaq FC), Aschraf El Mahdioui (Al-Taawoun FC) en Vito van Crooij (Al-Wehda FC).

Al-Qadsiah FC

Al-Qadsiah is een club uit Khobar, een stadje met een kleine 200 duizend inwoners. Casteels zal niet de enige speler uit het buitenland zijn bij de club. Voormalig Atlético Madrid-speler Luciano Vietto, Senegalees international Mbaye Diagne en ex-Benfica-speler André Carrillo zullen zijn teamgenoten zijn.