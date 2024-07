Engelse tv blundert: Oranje-speler live op televisie met de billen bloot voor EK-duel tegen Roemenië

De Engelse televisie blunderde dinsdag voor het EK-duel van Nederland tegen Roemenië. In aanloop naar de wedstrijd in de achtste finales zond de BBC beelden vanuit de kleedkamer uit. Waar Roemenië tijdens de wedstrijd met de billen bloot moest, gold dat voor het duel voor een speler van Oranje. Dat was per ongeluk ook in beeld te zien.

Normaal gesproken is er voor middernacht weinig naakt te zien op de tv, maar dinsdag was de uitzending van de BBC daar een uitzondering op. Terwijl presentator Gary Lineker een inleidend praatje houdt voor de wedstrijd tussen Nederland en Roemenië is de kleedkamer van Oranje in beeld. Daar loopt technisch directeur Nigel de Jong door het beeld, maar achter hem is iets opvallends te zien.

'Willen ze Nederlandse billen?'

Een van de spelers van Nederland is net bezig om zijn broek uit te trekken en is duidelijk met zijn blote billen in beeld. Het is niet helemaal duidelijk te zien wie de speler is. De Engelse komiek David Baddiel was dat ook opgevallen en deelde het fragment op X.

Baddiel vond dat maar opmerkelijk: "Ik denk niet dat ze in de kleedkamer van Nederland moeten filmen, tenzij ze in de achtergrond Nederlandse billen willen?" De BBC is overigens niet zelf verantwoordelijk voor de beelden. De omroep krijgt deze gewoon aangeleverd vanuit Duitsland.

Not sure the BBC should be filming in the Holland changing area - unless they specifically want background Dutch buttocks? pic.twitter.com/1FfB1Ke7Oc — David Baddiel (@Baddiel) July 2, 2024

Op naar de kwartfinales

Nederland liet zich niet van de wijs brengen door de uitgezonden beelden. Het was in München veel te sterk voor de Roemenen en boekte een overtuigende 3-0 zege. Cody Gakpo opende de score en Donyell Malen nam de andere twee goals voor zijn rekening. Oranje speelt zaterdag in de kwartfinales tegen Turkije.

