Lieke Martens zette vrouwenvoetbal op de kaart: 'Daar heb ik een grote rol in gespeeld'

Lieke Martens speelde vorige week haar laatste interland voor de Oranje Leeuwinnen. De 31-jarige voetbalster beseft hoe belangrijk zij is geweest voor het Nederlandse vrouwenelftal én voor het Nederlandse vrouwenvoetbal.

Bij de NOS blikte Martens nog een keer terug op haar interlandcarrière. "Super mooi", zegt Martens met een snik in haar stem, terwijl ze naar haar laatste wedstrijd in Nederland kijkt. In de wedstrijd tegen Finland - op Het Kasteel - werd zij in de blessuretijd gewisseld.

De speelsters van Oranje vormden een erehaag voor Martens. "Dertien jaar lang zijn zij toch een soort familie geweest. Natuurlijk heb je meiden die gaan en komen. Maar je bent dertien jaar onderdeel geweest van iets heel moois. Het is nu twee dagen geleden, dus toch nog heel vers." Ondanks de emotie bij Martens, voelt zij geen spijt: "Het is een heel bewuste keuze. Het is goed geweest."

Succes op EK 2017

Martens heeft in haar carrière heel veel gewonnen. De aanvalster won in 2017 de prijs voor beste voetbalster ter wereld, nadat zij met de Oranje Leeuwinnen het EK had gewonnen. Zij noemt dat toernooi dan ook haar mooiste moment uit haar carrière.

"Alles klopte, alles viel op zijn plek. Voor het team, voor de staf. Ook voor Nederland, dat opeens gek werd van vrouwenvoetbal. Als je daarna ook de huldiging ziet, hoeveel mensen daar komen... Dan denk ik dat je wel iets los hebt gemaakt."

'Ben ik me zeker van bewust'

Martens zag ook wat het succes bij de vrouwen teweegbracht in Nederland. "Ik denk dat 2017 de start is van alles in het Nederlandse vrouwenvoetbal. Dat ik daar een grote rol in heb gespeeld, ben ik me zeker van bewust. Maar ik vind het moeilijk om over mezelf te praten, want als het team niet top was geweest, was ik ook niet top geweest."

Ze is ook stellig over wat zij het meeste gaat missen aan de interlandperiodes. "Het team. Het is gewoon een heel mooie groep. Ook de meiden die ik net weer heb leren kennen. Het zijn meiden met wie ik heb zoveel heb meegemaakt."