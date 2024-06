Marc-André ter Stegen stookt vuurtje op voor EK 2024: 'Heel teleurstellend'

Marc-André ter Stegen is helemaal niet blij met de keuze bij Duitsland om Manuel Neuer weer eerste keeper te maken. Neuer was een tijdlang geblesseerd en in die periode was Ter Stegen de eerste keuze.

Op maandag speelde Duitsland - de gastheer van het EK 2024 - tegen Oekraïne. De wedstrijd eindigde in 0-0 en Neuer was degene die de nul hield namens Duitsland. Ter Stegen werd na de wedstrijd gevraagd wat hij van de keuze van bondscoach Julian Nagelsmann vond om Neuer op te stellen.

'Zeer teleurstellend'

Ter Stegen was diep teleurgesteld en legde een eerste figuurlijk bommetje onder het EK in Duitsland. "Dit is zeer teleurstellend. De coach heeft die beslissing genomen. Ik accepteer dat, ja. Ben ik er het mee eens? Nee."

Toch hoeven de Duitsers niet te verwachten dat de doelman van FC Barcelona herrie gaat schoppen. "Ik zal helpen waar ik kan. Die verantwoordelijkheid draag ik, ook al ben ik heel teleurgesteld. Maar ik wil er voor de groep blijven zijn." Hij heeft nog steeds hetzelfde doel als de rest van de Duitse selectie: Europees kampioen worden in eigen land.

Vier keepers

Momenteel telt de 27-koppige selectie van Duitsland vier keepers. Naast Neuer en Ter Stegen zijn dat Alexander Nübel van VfB Stuttgart en Oliver Baumann van Hoffenheim. Het is de verwachting dat één van die keepers nog zal afvallen, voordat Duitsland echt aan het EK begint. Duitsland opent het Europese toernooi op 14 juni tegen Schotland.