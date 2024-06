Noa Lang is helemaal klaar met veelbesproken haarband Memphis Depay: 'Ze zoeken gewoon wat om te zeiken'

De haarband die Memphis Depay de afgelopen twee oefeninterlands droeg, maakt in Nederland de tongen los. Ook Noa Lang heeft een mening over de haarband van de spits van het Nederlands elftal. Hij vindt vooral dat Nederlanders zich niet zo druk moeten maken om het uiterlijk van de aanvaller.

Noa Lang was te gast bij een show van het YouTube-kanaal Supergaande. Daar kwam ook de veelbesproken haarband van Memphis Depay ter sprake. Lang, die in tegenstelling tot het afgelopen WK vanwege zijn blessures niet is opgeroepen voor het EK, heeft een duidelijke mening over de haarband. En dan vooral over de enorme aandacht voor de accessoire. "Broer, wat is de hele discussie nou? Als iemand met een hoofdband wil spelen, speel met een hoofdband. Broer, zolang hij presteert...", vindt Lang.

"Ze zoeken gewoon wat om te zeiken", vervolgt Lang zijn betoog. Hij vergelijkt de haarband van Memphis vervolgens met een andere Oranje-aanvaller met een afwijkende kledingkeus. "Arjen Robben speelde altijd met een maillot. Memphis scoort gewoon, maar het gaat alleen maar over de hoofdband."

Happen, happen, happen

Het is duidelijk: Lang vindt het complete onzin dat er zo veel aandacht is voor de haarband van de transfervrije spits. Volgens Lang zijn veel mensen gewoon jaloers op Memphis. "Ik kan ook dingen doen, waardoor ik weet: vandaag gaat iedereen op mij letten. Iedereen heeft op Memphis gelet die dag. Maar bro, mensen blijven maar happen, happen, happen en druk maken om rare dingen, maar stiekem Memphis willen zijn."

Enorme hype

Ondanks de kritiek is er dankzij Memphis een enorme run op hoofdbandjes. Bij veel winkels zijn ze uitverkocht. Overigens vindt Memphis het net als Lang ook onzin dat er zo veel aandacht voor zijn nieuwe look is. Volgens hem is er een simpele verklaring voor het feit dat hij zo'n band draagt. "Who cares? Het helpt wel met zweet, daarom heet het ook een zweetband. Het staat me mooi. Mijn vriendin vindt het mooi staan bij me. Geweldig, nieuwe look."

Alles over het EK

Bekijk op onze speciale EK-pagina al het laatste nieuws rond Oranje en andere landen. Check verder ook alle selecties, groepsindelingen en de wedstrijden.