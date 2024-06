Memphis Depay weer met veelbesproken haarband op het veld tijdens uitzwaaiduel met IJsland

Memphis Depay heeft het veld in De Kuip weer betreden met een witte haarband. Eerder op maandag werd hij bij het spelershotel in Rotterdam gespot met een knalblauwe haarband.

Depay kwam geheel in stijl, zoals we van hem gewend zijn, aan in het spelershotel. Hij droeg een blauwe band om zijn hoofd, in precies dezelfde kleur als zijn trainingspak.

Het zou kunnen dat de Oranje-international de haarband speciaal daarbij gematcht heeft. Bij het betreden van het veld in De Kuip had Depay, net als donderdag tegen Canada weer een wit exemplaar om zijn hoofd.

Ronald Koeman confronteert Memphis Depay met veelbesproken hoofdband: 'Ik word niet graag verrast' Ronald Koeman heeft op de persconferentie aangegeven dat hij met Memphis Depay heeft gesproken over de hoofdband. Memphis droeg die tijdens de oefenwedstrijd met Canada (4-0 winst). Dat hij hem droeg, vond hij niet erg. Wel dat hij pas laat geïnformeerd was over de keuze van Memphis.

Zondag kwam Depay wederom met de witte haarband het veld op bij de training, iets waar Nederland behoorlijk over was gevallen. Bondscoach Ronald Koeman heeft met de spits erover gesproken. Niet per se over het dragen maar wel over de manier waarop het aangekondigd werd, vrij laat.

"Ik werd er een beetje door verrast, dat vind ik niet zo fijn. Maar ik vind het niet erg dat hij het had. Hij trainde er ook mee, dat is prima."

Willem van Hanegem breekt lans voor veelbesproken Oranje-speler: 'Al komt hij met een helm op' Willem van Hanegem is onder de indruk van Memphis Depay. In zijn column in het Algemeen Dagblad breekt hij een lans voor de aanvaller, die veel over zich heen kreeg vanwege de hoofdband die hij droeg.

Eigenwijsheid

Koeman gaf eerder aan dat hij een bepaalde eigenwijsheid ervaart in de groep. Dat is wel iets dat hij kan waarderen. "Er zit op een gezonde manier eigenwijsheid, hoe ze met elkaar zijn en doen. Dat zie je ook op trainingen. Het is niet altijd het juiste moment voor een actie, maar ze doen dat toch. Ze zijn creatief en dan ook eigenwijs. Geef mij die bal maar, denken zij."