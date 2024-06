Ronald Koeman confronteert Memphis Depay met veelbesproken hoofdband: 'Ik word niet graag verrast'

Ronald Koeman heeft op de persconferentie aangegeven dat hij met Memphis Depay heeft gesproken over de hoofdband. Memphis droeg die tijdens de oefenwedstrijd met Canada (4-0 winst). Dat hij hem droeg, vond hij niet erg. Wel dat hij pas laat geïnformeerd was over de keuze van Memphis.

Zondag kwam Depay wederom met de haarband het veld op bij de training, iets waar Nederland behoorlijk over was gevallen. Koeman heeft met de spits erover gesproken. Niet per se over het dragen maar wel over de manier waarop het aangekondigd werd, vrij laat. "Ik werd er een beetje door verrast, dat vind ik niet zo fijn. Maar ik vind het niet erg dat hij het had. Hij trainde er ook mee, dat is prima."

Ophef hoofdband

Dat Memphis donderdag met de hoofdband het veld op kwam, baarde veel opzien en discussie bij kijkers van de wedstrijd. Koeman gaf na het oefenduel aan even te moeten nadenken over wat hij ervan vond. Dat laatste is ondertussen dus duidelijk.

Berry van Aerle was met stomheid geslagen, vertelde hij in zijn column voor deze site. "Waarom? Ik dacht: of hij moet een hoofdwond hebben of een flinke steenpuist. Anders doe je zoiets niet. Ik denk dat hij veel naar de NBA kijkt, daar gebeurt dat ook vaak. Ik vond het showachtig. Als je niks hebt, dan is dat toch heel raar", zei de EK-winnaar van 1988.

Volgens Van Aerle is het een gevaar als je zoiets draagt en niet zo goed speelt. Zoals hij in de eerste helft het geval vond. "In de tweede helft liet hij zijn voeten spreken, maar de eerste helft was het echt niks met hem. Dan gaat het extra opvallen, en ook bij het publiek voor irritaties zorgen. Ik heb Ronald Koeman, Søren Lerby, Ruud Gullit en Frank Rijkaard nog nooit met zo’n showband gezien."

Eigenwijsheid in de groep

Koeman gaf eerder aan dat hij een bepaalde eigenwijsheid ervaart in de groep. Dat is wel iets dat hij kan waarderen. "Er zit op een gezonde manier eigenwijsheid, hoe ze met elkaar zijn en doen. Dat zie je ook op trainingen. Het is niet altijd het juiste moment voor een actie, maar ze doen dat toch. Ze zijn creatief en dan ook eigenwijs. Geef mij die bal maar, denken zij."

