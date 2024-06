Willem van Hanegem breekt lans voor veelbesproken Oranje-speler: 'Al komt hij met een helm op'

Willem van Hanegem is onder de indruk van Memphis Depay. In zijn column in het Algemeen Dagblad breekt hij een lans voor de aanvaller, die veel over zich heen kreeg vanwege de hoofdband die hij droeg.

Van Hanegem vond Memphis in positieve zin opvallen. 'Ik vond hem goed spelen. Ja, hij leek opeens op Björn Borg met die zweetband, maar dat interesseert mij helemaal niets. Al komt hij met een helm het veld op, dat moet die gozer zelf weten. Wat maakt dat nou uit? Hij maakte een doelpunt, zette de tegenvallende Brian Brobbey alleen voor de keeper en was niet op jacht naar persoonlijk succes.' Ronald Koeman onthulde dat hij ook met Memphis sprak over zijn hoofdband, aangezien de spits niet met zijn bondscoach had gecommuniceerd dat hij deze zou dragen.

Verdediging

In de defensieve linie zag Van Hanegem ook een uitblinker rondlopen. 'Micky van de Ven valt ook op. Verdedigend liet hij tweemaal een steekje vallen, maar met zijn snelheid bleek hij aanvallend belangrijk. Ik denk dat hij nog niet in het hoofd van de bondscoach zit voor de start tegen Polen, maar hij is er wel klaar voor, denk ik.' Oranje speelt maandagavond de laatste wedstrijd voor het EK tegen IJsland. In de verwachte opstelling tegen IJsland staat Van de Ven niet.

'Maak hem nou niet te groot'

Waar Van Hanegem vertrouwen heeft over Memphis en Van de Ven, weet hij nog niet hoe Bart Verbruggen zich zal houden op het EK. Hij heeft hem nog niet echt aan het werk gezien, aangezien Canada niet veel kansen kreeg in het duel met Oranje. "Iedereen is opeens lovend over hem en ik hoop dat ze gelijk hebben hoor, maar ik denk weleens: maak hem nou niet nu al te groot. Als hij er tegen Polen eentje uit zijn knuisten laat vallen, dán wil ik het zien. Hoe sterk ben je dan als keeper? Keepen bij Brighton, waarin hij vaak wissel was, en die paar interlands tot op heden zeggen mij niet veel. Het echte werk gaat nu pas beginnen."