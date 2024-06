NEC-aanvoerder Dirk Proper verlengt contract tot 2026, maar sluit transfer nog niet uit

Dirk Proper heeft maandag zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. De 22-jarige middenvelder had nog een verbintenis voor één seizoen bij NEC. Nu heeft hij zijn contract verlengd tot de zomer van 2026.

Proper groeide de laatste jaren uit tot een vaste waarde voor de club uit Nijmegen. Dit seizoen was hij geregeld aanvoerder van het elftal van Rogier Meijer. Hij kwam in totaal 133 keer in actie voor NEC. Dit seizoen was hij goed voor zeven goals en vier assists.

"NEC heeft de afgelopen seizoenen enorme groei gemaakt en ik zie dat de club nog steeds doorgroeit. Met deze contractverlenging groei ik samen met de club verder". vertelt Proper op de clubwebsite. Maar het betekent volgens hem niet per se dat hij tot 2026 in Nijmegen blijft voetballen.

"Dat kan enerzijds door volgend seizoen weer het NEC-shirt te dragen. Anderzijds kan ik de club helpen op het moment dat er deze zomer een interessante club komt en ze bereid zijn NEC een bedrag te betalen dat de club verder brengt."

Club goed achterlaten.

"Dirk heeft altijd al aangegeven de club goed achter te willen laten", zegt technisch directeur Carlos Aalbers. "Nu hij een jaar langer vastligt, is zowel zijn als onze positie op de transfermarkt verstevigt. Het geeft Dirk én ons de ruimte om een weloverwogen beslissing te nemen over de vervolgstap."

"De ontwikkeling van Dirk toont de groei die de club doormaakt", aldus Aalbers. "Hij is een speler uit eigen opleiding op 22-jarige leeftijd die bepalend is, de aanvoerdersband draagt en vaste waarde is bij Jong Oranje."