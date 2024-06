'Ajax geeft talent dat afgelopen seizoen verhuurd werd kans in eerste, definitieve transfer uitgesloten'

Daley Blind is met 106 interlands achter zijn naam de meest ervaren speler in de huidige selectie van Oranje. Hij maakte drie eindtoernooien mee en was een belangrijke speler in de eerste periode van bondscoach Ronald Koeman. Hij ziet nu een totaal andere, maar talentvolle groep. "Veel spelers spelen in de top van Europa", geeft hij als grootste verschil aan met de vorige periode.