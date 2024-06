'Jasper Cillessen verlaat NEC en keert terug naar Spanje'

Jasper Cillessen zou komend seizoen wel eens weer in LaLiga gaan keepen. De huidige doelman van NEC, die een kind heeft met een Spaanse presentatrice, wordt in Spanje gelinkt aan Las Palmas.

Verschillende lokale media melden dat de eilandclub interesse heeft in de voormalig goalie van Valencia en FC Barcelona. Cillessen moet de opvolger worden van Álvaro Valles. Die keeper kende met Las Palmas een uitstekend jaar en hoopt te profiteren deze zomer met een transfer naar een topclub. Chelsea zou een van de geïnteresseerden zijn.

Cillessen kende een wisselend seizoen met NEC. Persoonlijk had hij uitstekende en slechte momenten en moest hij zelfs korte tijd zijn basisplaats afstaan. Richting het einde van de competitie ging het beter met de 35-jarige Groesbeker. Hij moest alleen een pijnlijke nederlaag in de bekerfinale slikken. Ook in de Eredivisie haalden Cillessen en NEC geen Europees voetbal.

Jasper Cillessen in zak en as na verloren bekerfinale: 'Iedereen zit er doorheen, we waren zo dichtbij' NEC verloor zondagavond de bekerfinale van Feyenoord met 1-0. In een rare finale, met onderbrekingen door vuurwerk, begonnen de mannen van Rogier Meijer erg sterk maar moesten toch toegeven. "Ze waren te pakken, ik denk dat we grote kansen hebben gehad maar Wellenreuther pakte ze goed", complimenteerde hij zijn collega aan de andere kant.

Cillessen mist EK, maar mag hij hopen op Spaanse transfer?

In het verleden gaf hij vaak aan zijn carrière af te willen sluiten bij NEC. Toch lijkt de interesse van Las Palmas wel iets te doen bij de keeper. Cillessen was onlangs erg teleurgesteld dat hij niet met Oranje naar het EK mag. Bondscoach Ronald Koeman geeft de voorkeur aan andere keepers.

Bovendien heeft Cillessen een kindje rondlopen in Spanje. Uit een kortstondig relatie met María Morán, een voetbalpresentatrice uit Valencia, werd een dochter geboren. Morán zorgt voor het kindje, maar probeerde al in een rechtszaak meer hulp van Cillessen af te dwingen. Wellicht wil Cillessen de boel oplossen in Spanje en zou een transfer naar Las Palmas uitkomst bieden.