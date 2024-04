NEC ontwerpt speciaal shirt voor bekerfinale tegen Feyenoord: 'Die droom is echt'

NEC moet nog een weekje slapen en dan staat het in de finale van het bekertoernooi tegen Feyenoord. De Nijmegenaren zijn op papier de uitploeg en speciaal voor de bekerfinale hebben zij een uittenue ontworpen. Het shirt heeft verwijzingen naar de sfeeracties en het nummer 'Dans je de hele nacht met mij' van Ronnie Ruysdael.

Al het hele (beker)seizoen galmt het nummer vanaf de tribunes bij wedstrijden van NEC. Dus vond de club het samen met shirtsponsor een goed idee om Dans je de hele nacht met mij in het shirt te verwerken. In de nek van et shirt staan twee zinnen van het liedje. Verder is er bij het zwarte shirt met confetti in de kleuren van NEC inspiratie gehaald uit de sfeeracties. Speciaal voor de bekerfinale is er ook een warming-up shirt gemaakt met de songtekst van het nummer van Ronnie Ruysdael.

𝐍.𝐄.𝐂. 𝐥𝐚𝐧𝐜𝐞𝐞𝐫𝐭 𝐥𝐢𝐦𝐢𝐭𝐞𝐝 𝐞𝐝𝐢𝐭𝐢𝐨𝐧 𝐛𝐞𝐤𝐞𝐫𝐟𝐢𝐧𝐚𝐥𝐞𝐬𝐡𝐢𝐫𝐭



Lees hier meer over het nieuwe bekerfinaleshirt! ➡️ https://t.co/F807PL7hcQ#DieDroomIsEcht pic.twitter.com/FOJyqkMj9v — N.E.C. Nijmegen (@necnijmegen) April 12, 2024

Bekerfinale

Op zondag 21 april speelt NEC de bekerfinale tegen Feyenoord. De Nijmegenaren bereikten de eindstrijd door Roda JC, GVVV, Go Ahead Eagles, ADO Den Haag en Cambuur te verslaan.