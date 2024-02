Nieuwe eigenaar Manchester United wil nieuw stadion: 'Wordt tijd'

Miljardair Sir Jim Ratcliffe is pas net binnen bij Manchester United of hij heeft al een plan aangekondigd om een gloednieuw stadion te bouwen naast Old Trafford. Het noorden van Engeland krijgt zo gelijk een nationaal stadion erbij.

Ratcliffe openbaarde zijn plannen tegen de BBC. De hoogste baas van chemiegigant INEOS bezit sinds dinsdag 25 procent van de aandelen van ManUnited. "Het wordt tijd dat iemand dat nationale stadion gaat bouwen."

"Het loont om de hele zuidkant van Manchester nieuw leven in te blazen, met als kern een nieuw stadion. Een ultramodern stadion van wereldklasse, waar het Engelse elftal kan spelen, waar de finale van de FA Cup en de finale van de Champions League kan worden gehouden", vindt Ratcliffe. De nieuwe eigenaar zou ook willen dat de club voorlopig vasthoudt aan Erik ten Hag als trainer.

Ratcliffe wil met ManU terug naar de top

Want met de Nederlandse coach wil Manchester United ook weer terug aan de Europese top in het voetbal. "Manchester United is de grootste en bekendste club ter wereld en heeft de mooiste geschiedenis. Er zou dus ook het beste voetbal van de wereld gespeeld moeten worden, iets wat in het verleden af en toe het geval was."

De Engelse recordkampioen speelt al sinds 1910 in het huidige Old Trafford, dat een capaciteit heeft van ruim 74.000 toeschouwers. Manchester United won voor het laatst de Premier League in 2013 en de Champions League in 2008. Momenteel staat de ploeg van Erik ten Hag zesde in de Engelse competitie.