Om deze reden is er voorafgaand aan Nederland - Frankrijk op het EK een minuut applaus

Voorafgaand aan veel EK-wedstrijden is er een minuut applaus, zo ook bij Nederland - Frankrijk. Dat werd op donderdag door de UEFA ingezet, voorafgaand aan de wedstrijden tussen Denemarken en Engeland en Spanje en Italië. Ook bij de duels op vrijdag gebeurt dit.

De wedstrijd tussen Nederland en Frankrijk begint dus iets later, vanwege een eerbetoon aan de overleden Duitser Gerhard Aigner. Hij was lange tijd werkzaam voor de UEFA. "Het voetbal heeft een van zijn werkelijk grote leiders verloren", reageerde Aleksander Ceferin, de grote baas van de Europese voetbalbond, via de site van de UEFA.



Waarom is er minuut applaus tijdens het EK?

Donderdagmiddag maakte de UEFA bekend dat er een minuut applaus is bij Denemarken - Engeland en Spanje - Italië. Een dag later werd dit herhaald, ook bij het duel van Nederland met Frankrijk. Dit dus vanwege het overlijden van Gerhard Aigner, die meer dan dertig jaar in verschillende functies bij de Europese voetbalbond werkte. De Duitser overleed op tachtigjarige leeftijd.

A moment of applause will take place before today's Denmark-England and Spain-Italy EURO 2024 matches in honour of former UEFA general secretary Gerhard Aigner, who has passed away aged 80. pic.twitter.com/uyGjW54OUo — UEFA (@UEFA) June 20, 2024

Aigner was scheidsrechter voordat hij in 1989 binnenkwam bij de UEFA. De Duitser was lange tijd secretaris-generaal van de Europese voetbalbond en stopte in 2003. Daarna was hij bestuurslid en voorzitter van Euro-Sportring, een non-profit organisatie die internationale sporttoernooien organiseert voor jeugd- en amateurteams.

Reactie UEFA

Ceferin gaat Gerhard enorm missen. "Hij speelde een belangrijke rol bij de totstandkoming van de Champions League en speelde een cruciale rol bij het omvormen van de UEFA tot het moderne bestuursorgaan van het Europese voetbal dat het nu is. Hij was een man met de grootst mogelijke integriteit die altijd opkwam voor de ware waarden van het spel."

