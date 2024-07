Ongeloof bij Oostenrijkers over mislopen kwartfinale met Oranje én over Turkse doelman: 'Zo wordt het wel heel moeilijk'

Bondscoach Ralf Rangnick kan niet geloven dat het EK er voor Oostenrijk op zit na de 2-1-nederlaag tegen Turkije. "Dit was onze kans om door te gaan en in de kwartfinale tegen Nederland te spelen. Ik kan het niet geloven. We dachten dat we onze reis nog zouden voortzetten", reageerde Rangnick.

Oostenrijk kwam door treffers in de 1e en 59e minuut op 2-0 achter maar had na de aansluitingstreffer in de 66e minuut nog genoeg tijd en kansen voor de gelijkmaker. "Maar het wordt moeilijk als je Gordon Banks in het doel treft", zo vergeleek Rangnick de Turk Mert Günok met de legendarische keeper van Engeland in de jaren '60 en '70. Zeker de redding op de inzet van Christoph Baumgartner in blessuretijd was spectaculair.

"Je hebt ook een beetje geluk nodig. Als de kopbal van Baumgartner aan het einde erin was gegaan, hadden we deze wedstrijd kunnen winnen. We hebben alles geprobeerd", aldus Rangnick.

Oostenrijk won in de groepsfase nog van Nederland (3-2) en Polen (3-1) en eindigde zo bovenaan in de poule met ook nog Frankrijk, waar het met 1-0 van verloor. In de kwartfinale lonkte een volgende ontmoeting met Oranje. Nederland was eerder op de dinsdagavond met 3-0 veel te sterk voor Roemenië. Cody Gako en Donyell Malen (twee) zorgden voor de treffers voor de ploeg van bondscoach Ronald Koeman.

Nederland - Turkije

Het Nederlands elftal speelde in de rijke historie veertien wedstrijden tegen Turkije. Daarvan won het vaker niet dan wel, dat is allereerst wat zorgen baart. Maar Turkije won er nog minder: van de veertien duels werden er maar zes gewonnen: