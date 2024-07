'Nederland moet zeker bang voor ons zijn': Orkun Kökçü en Ferdi Kadioğlu over pikante kwartfinale

Orkun Kökçü en Ferdi Kadioğlu werden geboren in Haarlem en Arnhem en spelen voor het Turkse elftal. Komende zaterdag spelen zij met Turkije tegen Nederland, het land waar zij opgroeiden, in de kwartfinale van het EK voetbal.

Dat wordt heel bijzonder, beseffen de twee. Kökçü zal met een dubbel gevoel richting de wedstrijd toeleven, aangezien hij geschorst is voor de kwartfinale. Na een gele kaart in de groepsfase kreeg hij nog een prent in de achtste finale tegen Oostenrijk (2-1).

"Het is ontzettend zuur", zegt Kökçü bij de NOS. De middenvelder van Benfica - voorheen aanvoerder van Feyenoord - had graag revance willen nemen op de keer dat Nederland met 6-1 van Turkije won in de WK-kwalificatie. "Ik ben de wedstrijd waarin we met 6-1 op onze kloten kregen ook nog niet vergeten... Het blijft zeker zuur."

Eerder dit jaar verloor Turkije ook met 6-1 van Oostenrijk. Volgens Kökçü was dit de revanche op die wedstrijd. "We willen nu de spirit waar we als Turkije bekend om staan weer brengen. Als we dat doen, is men in Turkije trots."

'Nederland moet zeker bang voor ons zijn'

Kadioğlu speelde jarenlang in de Nederlandse jeugdelftallen en speelde lang voor NEC. Hij verliet de Nijmeegse club zes jaar geleden om bij Fenerbahçe te gaan spelen, waar hij nog altijd voetbalt. "Nederland moet zeker bang voor ons zijn", zei Kadioğlu vol vertrouwen, vlak na de zege op Oostenrijk. "Voor mij wordt het een speciale wedstrijd. Het wordt heel mooi."

De linksback van Turkije - die eigenlijk overal op het veld uit de voeten kan - had ook nog voor Canada (land van zijn moeder) kunnen kiezen. De keuze viel dus op Turkije, het land waar zijn vader vandaan komt. "Mijn vrienden zijn vooral supporters van Turkije. Ik heb hen allemaal een shirt gegeven, dus die moeten ze aan als ze hier komen."

