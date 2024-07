Video | Lamine Yamal scoorde een jaar geleden wonderschone goal op EK onder 17 tégen Frankrijk

Lamine Yamal was dinsdagavond trefzeker in de halve finale van het EK voetbal. De 16-jarige aanvaller scoorde namens Spanje op prachtige wijze de 1-1 tegen Frankrijk. Een jaar eerder scoorde hij ook tegen Frankrijk, maar toen tegen de onder 17.

Yamal was een jaar geleden nog als 15-jarig broekie actief op het EK onder 17. Spanje nam het toen op tegen de leeftijdsgenoten van Frankrijk en Yamal scoorde toen ook op wonderschone wijze.

Spanje verloor die halve finale overigens met 3-1. Frankrijk ging uiteindelijk na strafschoppen in de finale tegen Duitsland kopje onder.

Records

Yamal heeft veel records gepakt dit EK. Door zijn eerste minuten was hij al de jongste speler ooit op een EK, later werd hij ook de jongste speler met een assist én een doelpunt. Ook is hij de jongste speler ooit in de halve finale van een EK of WK. Dat record pakte hij af van niemand minder dan Pelé.

Spanje - Frankrijk

Frankrijk was al vroeg op een 1-0 voorsprong gekomen in deze halve finale, door een doelpunt van Randal Kolo Muani. Het betekende het eerste velddoelpunt van de Fransen op dit EK, na twee eigen doelpunten en een penalty van Kylian Mbappé. Yamal maakte in de 21e minuut al de gelijkmaker, Dani Olmo zorgde even later voor de Spaanse voorsprong.

Het bleek ook de eindstand: Spanje neemt het komende zondag in de EK-finale op tegen Nederland of Engeland. Woensdag staat die halve finale op het programma in Dortmund.

