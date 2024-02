Oranje Leeuwinnen definitief in andere stad tegen Spanje in Nations League: club weigert stadion af te staan

De Oranje Leeuwinnen spelen op 23 februari de halve finale in de Nations League tegen wereldkampioen Spanje. Die wedstrijd zou in Cadiz gespeeld worden, maar de KNVB kreeg woensdag van de Spaanse bond te horen dat er 'een probleem met het stadion' was. Inmiddels is een nieuwe speellocatie gevonden.

De Spaanse voetbalbond meldt woensdagavond dat de wedstrijd tussen Spanje en Nederland gespeeld gaat worden in het Estadio La Cartuja in Sevilla. Het stadion was een van de speellocaties tijdens het EK van 2021 bij de mannen en de laatste jaren werd er telkens de Spaanse bekerfinale gespeeld. Het is naast de stadions van Sevilla en Real Betis een van de drie stadions in de stad.

Cadiz was eerst als speellocatie aangewezen. De club dacht op maandag 26 februari thuis tegen Celta de Vigo te moeten spelen en dus genoeg tijd te hebben om het veld speelklaar te maken. Die wedstrijd is echter een dag eerder ingepland. De club denkt dat het veld dat niet aankan. Volgens het Spaanse medium Cadena SER was er geen contract ondertekend en had de voetbalbond dus ook geen poot om op te staan.

Voor de Oranjefans die de wedstrijd willen bezoeken, zorgt het voor veel extra werk. De afstand tussen Sevilla en Cadiz is namelijk meer dan 120 kilometer. Het is dus te hopen dat ze hun hotel nog kunnen omboeken.

🔴 𝗢𝗙𝗜𝗖𝗜𝗔𝗟 | La semifinal de la UEFA Women's Nations League se traslada a La Cartuja.



🔗 https://t.co/FYxFF26AMz#JugarLucharYGanar I #UWNL pic.twitter.com/m43HvhSHNC — Selección Española Femenina de Fútbol (@SEFutbolFem) February 7, 2024

Reactie KNVB

De KNVB kreeg woensdag ineens een bericht van de Spaanse bond over de problemen, maar veel was toen nog niet duidelijk. "We hebben nog geen idee wat het probleem is. We hebben vanaf nu contact met de Spaanse bond en de UEFA om aan meer informatie te komen", meldde een woordvoerder van de KNVB.

Olympisch ticket

Oranje zal dolgraag de halve finale van Spanje willen winnen. Een zege is genoeg om een ticket voor de Olympische Spelen binnen te slepen. Als Nederland verliest van Spanje is er nog een uitweg, maar dan moet Duitsland in de andere halve finale verliezen van Frankrijk. De Spelen zijn in Frankrijk en zij zijn dus al geplaatst. Als Frankrijk de finale haalt, strijden Nederland en Duitsland dan in de troostfinale om het doorgeschoven ticket.

Nederland plaatste zich voor het finaletoernooi na een waanzinnige ontknoping in de groepsfase. Oranje moest in de blessuretijd twee keer zien te scoren tegen België om WK-finalist Engeland achter zich te houden in de groep en dat lukte ook nog.