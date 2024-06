Oranjemars in München tegen Roemenië dreigt in het water te vallen: 'De KNVB is in gesprek'

Nederlandse fans veroverden deze zomer de harten van veel voetbalfans door de ongelooflijke sfeer voorafgaand aan wedstrijden op het EK. Een onderdeel daarvan is de befaamde Oranjemars. In Hamburg, Leipzig en Berlijn liepen de fans van het Nederlands elftal van de stad naar het stadion. Maar of dat in München tegen Roemenië ook gebeurt, is afwachten.

In tegenstelling tot de eerdere speelsteden is het namelijk een lange wandeling van stadscentrum naar stadion. Twee uur duurt het om bij de Allianz Arena van Bayern München te komen. Niet eerder dit toernooi werd er een mars naar dat stadion gehouden."De KNVB is nu aan het overleggen, dus het is gewoon even afwachten", vertelt Henk van Beek van de Oranjebus tegen Hart van Nederland.

'Moet München toch ook willen?'

Frans Peeters, de bestuurder van de bus, hoopt dat het hele feestgedruis gewoon doorgaat. "I k denk dat de mensen in München de parades in andere steden ook hebben gezien. Dat moeten zij in hun stad toch ook willen? Het is gewoon heel leuk om het mee te maken", verzekert hij.

Ongeacht de uitkomst, de Oranjebus is er klaar voor. " Het is even puzzelen hoe we alles geregeld krijgen, maar het moet wel lukken", stelt Peeters. Hij is in ieder geval blij dat Nederland tegen Roemenië moet en niet tegen Engeland.

Wat weten we van Roemenië?

Toch is winnen van Roemenië geen abc'tje, weten kenners van het Roemeense voetbal. Rafael van der Vaart denkt dat Oranje beter tegen Duitsland of Spanje had kunnen spelen. Omdat je tegen zulke landen niets te verliezen hebt", stelde de oud-international in de Roemeense media. Tegen Roemenië natuurlijk wel, maar: "Van Roemenië zouden we normaal gesproken namelijk moeten winnen."

Dit is wat we weten over aanstaande tegenstander van het Nederlands elftal: 'Roemenië is een enthousiast team' Nederland neemt het in de achtste finale op tegen verrassend groepswinnaar Roemenië. Een vrij onbekend land met dito spelers. Wat kan Nederland verwachten van dat elftal? "Het is een heel enthousiast team, ze spelen erg compact", zegt Sergiu Alexandru van het Roemeense Gazeta Sporturilor.

Van der Vaart is woonachtig omdat zijn vriendin Estavana Polman er handbalt. Zij maakt het dan ook van dichtbij mee. "In Roemenië is dit gigantisch: hoe het hier leeft, hoe het hier speelt. Iedereen is door het dolle heen. Ik vind het écht leuk, dat ze tegen elkaar spelen", zei ze.

