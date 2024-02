Penaltyheld Hidde Jurjus schenkt FC Groningen langverwacht feestje: 'Deze club heeft veel klappen gehad'

Hidde Jurjus was donderdagavond de held van FC Groningen in een spannende penaltyreeks tegen Fortuna Sittard. Hij pakte een pingel van Oğuzhan Özyakup en keek de laatste van Mouhamed Belkheir vakkundig over. Jurjus gunt het zijn club FC Groningen enorm dat er nu weer een feestje kan worden gevierd.

"Het was een saaie wedstrijd. Ik denk dat het voor mensen pas leuk werd bij de penalty’s", is Jurjus bij ESPN eerlijk over de wedstrijd met Fortuna. "Wij konden niet meer dan dit eigenlijk vandaag en volgens mij Fortuna ook niet. Ik keepte voor mijzelf wel een goede wedstrijd en al met al is het ook een mooie dag." Na negentig minuten en een verlenging bleef het eerst 0-0 in de Euroborg.

Penaltyserie

Jurjus was ook wel tevreden met zijn eigen optreden in de penaltyreeks. Hij had ook een bepaald trucje in zijn hoofd dat spelers vaak doen bij een spannende pingelserie. "Ik had van tevoren wel wat dingen in mijn hoofd en ik had ook een lijstje, maar veel jongens waren er al vanaf. Ik dacht met die spanning gaan jongens vast meer over hun standbeen schieten. Daar ging ik een paar keer voor. Die laatste ging hoog over, maar ik eis hem wel op”, lacht een tevreden Jurjus.

Tegenstander in halve finale

Jurjus heeft ook wel een ideetje wie hij wil treffen in de halve finale van de KNVB Beker. "Natuurlijk wil je niet Feyenoord, als je het van tevoren bedenkt. Een thuiswedstrijd tegen NEC of Cambuur is natuurlijk geweldig. Thuis Feyenoord zou ook al mooi zijn. Eerst maar eens genieten, want ik denk dat deze club veel klappen heeft gehad. Groningen is wel toe aan een feestje denk ik. In die halve finale moeten we wel beter voetballen of weer goed penalty’s nemen."