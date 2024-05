Pestgedrag bij Nederlands elftal tijdens EK voetbal: 'Loop je weg, dan ben je de lul'

Hans van Breukelen was een van de spelers die met het Nederlands elftal in 1988 het EK won. Acht jaar eerder was hij er tijdens het EK 1980 ook bij, maar dat werd een complete mislukking. Bovendien was de sfeer volgens de oud-doelman bij Oranje erg slecht en was er sprake van pestbedrag.

Dat vertelt Van Breukelen tijdens een nieuwe aflevering van Andere Tijden Sport, dat deze zondag begint aan een nieuw seizoen. De eerste aflevering gaat over het EK van 1980, waar Oranje al sneuvelde in de groepsfase. De sfeer binnen de groep was volgens de toen jonge Van Breukelen, die niet in actie kwam, niet goed.

Van Breukelen werd door sommige spelers 'Kareltje' genoemd, een spotnaam omdat hij omging met Karel Jansen van voetbalvakbond VVCS. Volgens Van Breukelen was hij een makkelijk slachtoffer, omdat hij een jonge, derde keeper was, die voor het eerst mee mocht naar een groot toernooi.

"Het is voor mij een soort van overleven geweest", vertelt Van Breukelen tijdens de aflevering. "Ik heb echt wel eens 's avonds in mijn bedje geleden met het idee: nou als we naar huis moeten, dan vind ik het helemaal niet erg." Dat gebeurde ook, want al na drie duels zat het EK er voor Oranje op. Acht jaar later won Van Breukelen de Europese titel met Oranje in Duitsland.

Een van de pestende spelers was René van de Kerkhof. Hij zit ook in de uitzending. Volgens hem werd hij als jonge speler ook gepest door de ouderen in de selectie. "Ik kwam naar beneden gelopen en daar zaten Ruud Krol, Willem van Hanegem en Wim Suurbier, er was één stoel vrij en toen zei Wim Suurbier tegen me: 'Ja maar luister eens, daar zit Cruijff'." Uiteindelijk ging Van de Kerkhof gewoon zitten en vond Cruijff een ander plaatsje. "Maar loop je weg, dan ben je de lul", verklaart Van de Kerkhof.

De aflevering Andere Tijden Sport: Het vergeten EK van 1980 wordt zondag 26 mei op 22.25 uur uitgezonden op NPO 1. Na deze uitzending volgen nog vijf andere afleveringen. Eén over het EK van 1988 en vier (in juli) in aanloop naar de Olympische Spelen in Parijs.