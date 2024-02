Programma achtste finales Champions League | Dit is het tv-schema voor woensdag 14 februari

De Champions League is eindelijk terug. Dinsdag 13 februari begonnen de achtste finales. PSV-fans moeten nog even geduld hebben, maar er staan enkele mooie affiches op het programma. Het speelschema vind je hieronder.

Titelhouder Manchester City (3-1 winst op FC Kopenhagen) en Real Madrid (1-0 winst op Leipzig) trapten de knockout-fase af met een zege. Woensdagavond beginnen Lazio, Bayern München, Paris Saint-Germain en Real Sociedad aan hun achtste finales.

TV-gids Champions League woensdag 14 februari

Woensdagavond is er uiteraard ook weer Champions League op televisie. RTL7 kiest voor Matthijs de Ligt en collega's in de uitwedstrijd op bezoek bij Lazio, dat doorging in de groepsfase ten koste van Feyenoord. Op Ziggo Sport Select is het duel tussen Paris-Saint Germain en Real Sociedad.

Het uitzendschema:

RTL 7: Lazio Roma - Bayern München (voorbeschouwing vanaf 19:54 uur)

Ziggo Sport Select: Paris Saint-Germain - Real Sociedad (voorbeschouwing vanaf 20:30 uur)

Ziggo Sport Voetbal: Lazio Roma - Bayern München (vanaf 20:55 uur)

Wanneer speelt PSV weer in de Champions League?

Koploper PSV ging knap door in de Champions League door tweede te worden in een poule met Arsenal, Lens en Sevilla. Bij de loting werden de Eindhovenaren gekoppeld aan het Duitse Borussia Dortmund. De heenwedstrijd is op dinsdag 20 februari, de return is op woensdag 13 maart.

Koploper PSV ging knap door in de Champions League door tweede te worden in een poule met Arsenal, Lens en Sevilla. Bij de loting werden de Eindhovenaren gekoppeld aan het Duitse Borussia Dortmund. De heenwedstrijd is op dinsdag 20 februari, de return is op woensdag 13 maart.

Programma en uitslagen achtste finales Champions League

Dinsdag 13 februari

FC Kopenhagen - Manchester City 1-3

RB Leipzig - Real Madrid 0-1

Woensdag 14 februari

Paris Saint-Germain - Real Sociedad

SS Lazio - Bayern München

Dinsdag 20 februari

Inter - Atlético Madrid

PSV - Borussia Dortmund

Woensdag 21 februari

FC Porto - Arsenal

Napoli - Barcelona

Dinsdag 5 maart

Bayern München - SS Lazio

Real Sociedad - Paris Saint-Germain

Woensdag 6 maart

Manchester City - FC Kopenhagen

Real Madrid - Leipzig

Dinsdag 12 maart

Arsenal - FC Porto

Barcelona - Napoli

Woensdag 13 maart

Atlético Madrid - Inter

Borussia Dortmund - PSV