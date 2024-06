Roep om reserverol Memphis Depay op EK groeit: 'Je kunt niet op naam blijven spelen'

"Memphis Depay had ik niet opgesteld." Dat vertelt ex-toptrainer Aad de Mos in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos in aanloop naar Nederland - Oostenrijk. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK exclusief voor Sportnieuws.nl zijn scherpe mening.

Bondscoach Ronald Koeman veklapte maandag op een persconferentie al dat Depay weer zou starten in de laatste groepswedstrijd tegen Oostenrijk. Een keuze die De Mos niet begrijpt. "Ik had toch wat anders geprobeerd, omdat ze al geplaatst zijn."

Aad de Mos laat zijn licht schijnen over Oranje en het EK voetbal.

“Het geeft wel aan hoe de hiërarchie is in de ploeg", vindt hij. Memphis krijgt te veel eer voor zijn naam. "Je kunt niet op naam blijven spelen. Je kunt bij mij op naam maar één ding blijven doen en dat is je rijbewijs en je paspoort verlengen."

Koppeltjes achterin

Achterin heeft Koeman tot nu toe nog wel de juiste keuzes gemaakt, vindt De Mos. “Ik hou wel van koppeltjes. Centrale verdedigers moeten goed samenwerken met de backs. Nou dat is met Stefan de Vrij en Denzel Dumfries een koppeltje van Inter Milan."

"Aan de linkerkant staat Virgil van Dijk met Nathan Aké, dat is een siamese tweeling. Die zitten in de trein samen naast elkaar, die spelen samen in Engeland. Dat zijn ook de twee leiders binnen de groep. Dus dat klopt als een bus."

Dit is de vermoedelijke opstelling van het Nederlands elftal tegen Oostenrijk Ronald Koeman gaf daags voor het duel met Oostenrijk al één naam weg voor de basisopstelling. Memphis Depay verschijnt gewoon direct aan de aftrap. Andere keuzes liet hij in het midden, al gaf hij aan tevreden te zijn met de spelersgroep.

Makkelie naar EK-finale

Als het aan De Mos ligt staat er sowieso één Nederlander in de EK-finale. Hij verwacht niet dat het Nederlands elftal dat gaat bereiken, maar wel scheidsrechter Danny Makkelie. "Makkelie staat er goed op. Hij floot de moeilijkste wedstrijd van alle wedstrijden die geweest zijn. Dat heeft hij fantastisch gedaan."

Emoties lopen hoog op, Kroaten halen hard uit naar Danny Makkelie: 'Schandalen achtervolgen hem' Danny Makkelie floot maandagavond op het EK de beladen wedstrijd tussen Kroatië en Italië. Hij deelde acht kaarten en een penalty uit tijdens het duel, waarin veel op het spel stond. Hij gaf ook nog acht minuten blessuretijd, die uiteindelijk fataal werden voor de Kroaten.

Toch was er ook veel kritiek op het optreden van de Nederlander tijdens Kroatië - Italië. Met name van de Kroaten, die in de laatste minuut van de acht minuten blessuretijd nog een tegendoelpunt kregen.

"Hij was wat mij betreft foutloos", zegt De Mos. "Alleen dat over de extra tijd, maar dat wordt onderling besproken. Het aantal wissels is natuurlijk enorm. Van beide kanten was dat zo. Dus die acht minuten extra tijd zou ook best kunnen."

Toss van De Mos: 'Danny Makkelie gaat de EK-finale fluiten' Aad de Mos blikt tijdens het EK voetbal in de dagelijkse videorubriek Toss van De Mos vooruit op het laatste groepsduel van Nederland tegen Oostenrijk. "Ik had Memphis Depay niet opgesteld", aldus de ex-toptrainer.

'Ronald Koeman moet het middenveld herstellen en de aanval flink wijzigen tegen Oostenrijk' Als het aan Aad de Mos zou liggen, verandert bondscoach Ronald Koeman flink wat posities tijdens Nederland - Oostenrijk op het EK. Dat vertelt ex-toptrainer De Mos in zijn dagelijkse videorubriek Toss van De Mos. De prijzenpakkende coach uit het verleden geeft tijdens het EK exclusief voor Sportnieuws.nl zijn scherpe mening.

