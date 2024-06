Schilderen is 'een soort therapie' voor Memphis Depay: 'Vroeger werd ik altijd gepest'

Naast voetballen heeft Memphis Depay ook een andere hobby, namelijk schilderen. Zijn creaties hebben ook een diepere betekenis voor hem, bijvoorbeeld over zijn verleden. "Vroeger werd ik altijd gepest omdat ik een grote neus had."

Wanneer Depay in het programma Wij Houden van Oranje gevraagd wordt naar zijn kunstwerken onthult hij de diepere betekenis van zijn schilderij. "Het is eigenlijk een Afrikaanse neus met twee ogen. Vroeger werd ik altijd gepest omdat ik een grote neus had."

"Nu ben ik er juist trots op", vertelt de aanvaller. "Als je googlet wat het betekent heeft het veel met karaktereigenschappen te maken. Dus ik vond het mooi om me zo te uiten. En het is een soort van therapie voor me geworden om creatief te zijn in mijn vrije tijd. Ik heb er plezier in."

Dat doet hij ook muziek. "Je hebt best veel vrije tijd als sporter. Dus als je creatief bent is het leuk om daar je tijd mee te vullen."

Voor zijn kunstzinnige werk heeft Memphis zelfs een nieuw account op Instagram geopend: memphisartcollection. In een Story zei hij eerder: "Ik ben geïnspireerd door verschillende dingen in de wereld, verschillende energieën, kleuren, gebeurtenissen uit mijn leven. Ik smijt het op een doek. Dat heb ik nooit eerder gedaan. Ik voel me er goed bij. Het prikkelt me, het is vredig. Dit werkt voor mij. Ik voel me blij, ik voel vreugde. Niemand anders kan dat voor je doen."

