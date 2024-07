Ronald Koeman neemt kritiek ter harte: 'Waren slordig en vaak te laat'

Bondscoach Ronald Koeman was een aantal keren niet aanwezig op de persconferentie van het Nederlands elftal. Nu kon het aanwezige journaille hem aan de tand voelen over de kritiek die er afgelopen week was op hem en Oranje.

"In allerlei opzichten wordt de teleurstelling verwerkt. Het kan en moet anders. De bevestiging moeten we morgen zien", stelt Koeman tijdens de persconferentie een dag voor de wedstrijd in de achtste finale tegen Roemenië.

Kritiek

Vanuit het land van de aankomende tegenstander kreeg de bondscoach de vraag wat Johan Cruijff van dit Oranje zou hebben gevonden. "Ik weet dat hij van aanvallend voetbal hield. Ik was een tijd deel van zijn team en toen hebben we mindere wedstrijden gespeeld dan tegen Oostenrijk. We willen aanvallen en leuk voetbal spelen, maar dat kan niet altijd. Nu luisteren we naar de kritiek en dat willen we meenemen naar de volgende wedstrijd."

Ronald Koeman doet belofte na pijnlijke stilte: 'Zullen we dat doen?' Bondscoach Ronald Koeman kon wel lachen om een gevatte opmerking van Valentijn Driessen. "Ik heb jullie wel gemist", zei Koeman tegen de journalist van De Telegraaf, op de persconferentie voor het duel tussen Nederland en Roemenië.

Middenveld

Koeman stipte ook de nodige verbeterpunten aan ten opzichte van het duel tegen Oostenrijk. "Je probeert het team stabieler te maken, om zo minder ruimtes weg te geven en meer aandacht te geven aan het druk zetten. Tegen Oostenrijk waren we slordig en vaak te laat. Als zij dan goed druk zetten dan gaan ze overheersen. Hun vertrouwen stijgt en dat van ons zakt weg."

"We spelen ook met een nieuw middenveld. Dat geeft aanpassingen, ook voor de spelers daarvoor en achter. Het is niet alleen het middenveld. Het gaat ook om communicatie. Soms door te praten kan je problemen oplossen."

Ronald Koeman ziet in Daley Blind geen optie voor het middenveld: 'Ik beslis' Ronald Koeman heeft wat knopen door te hakken nadat Oranje met 3-2 van Oostenrijk verloor in de groepsfase van het EK voetbal. Toch wil de bondscoach van Nederland niet te veel veranderen in zijn opstelling tegen Roemenië.

'Gunstig schema'

Tot slot wilde Koeman niks weten over gunstige kant van het speelschema. Om dat te ontkrachten begon hij over een pijnlijke, recente herinnering. "Volgens mij waren er in 2021 ook zulke geluiden over het schema. Toen kregen ze Tsjechië en was het over. Laten we maar zorgen dat we winnen. Het kan dan zo zijn, maar is nergens op gebaseerd."

Alles over het EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.