Cody Gakpo hoort dat het land weer vertrouwen heeft: 'Dat is belangrijk voor ons'

Cody Gakpo is blij dat het land zich weer achter het team heeft geschaard. Er was grote teleurstelling na de verliespartij tegen Oostenrijk, maar ondertussen is het vertrouwen weer gegroeid. Ook bij het team, zo zegt Gakpo. "Het is goed om te horen dat het land nog vertrouwen heeft in ons. We willen iedere wedstrijd winnen, daar hoort deze bij."

Cody Gakpo is klaar voor de wedstrijd tegen Roemenië. Oostenrijk ligt achter hem. Hij weet dat Roemenië een fel, scherp team is. Wat Nederland daar tegenover moet zetten? "Wij moeten ook maar vanaf de eerste seconde beginnen met vechten, denk ik dan. We hebben goed getraind en een strijdplan hebben neergezet. Vanuit daar zullen we gaan spelen."

Dit is de succesformule voor Nederland om finale te halen op EK: 'Ronald Koeman heeft de makkelijkste baan' "Nu is het echt voor het echie." Dat heeft vrijwel elke Nederlandse speler wel geroepen deze week. Ze hebben het uiteraard over de achtste finale tegen Roemenië. Robert Maaskant weet de succesformule van Nederland om ver te komen, vooral niet landen als Spanje nadoen. "Dit elftal moet gewoon keihard werken om minder in de problemen te komen."

'Het gaat nu echt beginnen'

Verandering bij het team of het moraal, dat voelt hij niet echt. Er is hard gewerkt nadat er eerst flink gebaald is, geeft Gakpo aan. "Iedereen wist dat het beter moest. Daar hebben we over gesproken. Gelukkig zijn we door in de poule en gaat het morgen écht beginnen. Dan moeten we er staan."

Gakpo krijgt een zware wedstrijd tegen Roemenië volgens de landelijke media van de tegenstander. Gakpo maakt zich daar niet druk om, hij is er van op de hoogte maar blijft zijn eigen spel spelen. "Ik moet zijn leven erg moeilijk maken, ik wil veel de 1 op 1 gaan opzoeken. Het wordt een zware wedstrijd, maar dat is goed voor mij. Ik moet belangrijk zijn voor het team."

Dramatische statistiek Roemenië lijkt goed nieuws voor Oranje in aanloop naar EK-duel van dinsdag Roemenië bakt er doorgaans weinig van op een EK voetbal, zo bewijzen de statistieken uit het verleden. Dat lijkt goed nieuws voor Nederland. De twee landen staan dinsdag in de achtste finale tegenover elkaar.

Het vertrouwen in het land

In Nederland was er wat teleurstelling over de manier van verliezen tegen Oostenrijk. Maar ondertussen heeft het land zich weer achter Nederland geschaard, en is de verwachting dat Nederland gaat winnen. Tot genoegen van Gakpo. "Het is goed om te horen dat het land nog vertrouwen heeft in ons. We willen iedere wedstrijd winnen, daar hoort deze bij."

Er is deze week veel getraind, goede gesprekken zijn gevoerd en Gakpo vertelt dat het gevoel daardoor ook gegroeid is. Het doet ons goed om te zien dat er veel mensen achter ons staan. De oranjemuur in het stadion, dat is natuurlijk geweldig. Dat laat ons net wat harder rennen."



Dit is de route van Oranje naar de EK-finale: Nederland kan Oostenrijk snel weer treffen Nederland plaatste zich als derde van Groep D voor de achtste finales op het EK. Oranje weet dat het in de knock-outfase eerst tegen Roemenië speelt, maar kan vervolgens snel weer tegen Oostenrijk komen. Dit is de route van het Nederlands elftal naar de finale.

Harder werken

Wout Weghorst gaf aan dat Nederland wat feller had mogen zijn, Gakpo werd gevraagd of dat spel ook zonder Weghorst gespeeld kon worden. De spits van Nederland wordt altijd de felste van allemaal genoemd. "We leverden te weinig in momenten, je wil elkaar zo scherp mogleijk maken in zo'n wedstrijd als morgen. We moeten er staan met z'n allen. Dan kan ook zonder Weghorst, maar hij is onderdeel van het team en we hebben hem nodig."

Alles over EK voetbal

Bekijk op onze speciale pagina over het EK voetbal al het laatste nieuws rond Nederland en andere landen. Check verder ook alle standen, wedstrijden en selecties.